VALPIANA – «Un lupo le si è avventato contro staccandole un orecchio» il racconto di quanto sarebbe avvenuto in un’azienda agricola di Valpiana, nel comune di Massa Marittima, lo riporta Mirella Pastorelli, presidente del Comitato pastori d’Italia.

Secondo il racconto l’aggressione sarebbe avvenuto nell’azienda Campo all’Aia, a Valpiana, di Giovanni Aronne e di sua sorella Marisa, domenica mattina alle 8.

«Circondati da un branco di tre lupi»

Secondo il racconto di Pastorelli Marisa avrebbe subito un attacco in pieno giorno, a pochi passi dalla stalla. La donna sarebbe uscita e avrebbe trovato «gli otto cani dell’azienda, i cani di famiglia, che difendono le 500 pecore, circondati da un branco di tre lupi. La ragazza, con un coraggio enorme, non scappa. Cerca di impaurire i lupi, urla, cerca di far allontanare i cani per evitare il peggio. Mentre tenta di salvare i suoi animali, un lupo le si avventa contro. L’aggredisce. Con un morso le stacca un orecchio».

Il ricovero e l’intervento all’ospedale di Massa Marittima

«La ragazza – prosegue Pastorelli – è stata soccorsa e portata d’urgenza all’ospedale di Massa Marittima. È stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico con 30 punti di sutura. Dovrà seguire un lungo iter di visite specialistiche. I medici non sanno ancora dirle se perderà completamente l’orecchio e se perderà l’udito per sempre. Un danno permanente, per tutta la vita, mentre cercava di difendere il lavoro della sua famiglia».

«Un’azienda al centro di una strage silenziosa»

«Questa azienda è da anni al centro di una strage silenziosa: un gregge di 500 pecore che ha già perso 50 capi in una sola notte, poi una, due pecore sparite di continuo, e pochi giorni fa l’uccisione di un cane da guardiania».

«Giovanni Aronne ha cercato aiuto, ha interpellato i carabinieri e la guardia forestale per capire quale strada percorrere. La risposta? Che doveva appellarsi alle guardie provinciali. Da solo, lasciato solo a combattere un problema enorme» prosegue Pastorelli.

«È una vergogna che l’Italia, ancora una volta, non attui la legge approvata dall’Unione europea sul declassamento del lupo da specie “strettamente protetta” a specie “protetta”. Una legge che permetterebbe la gestione e, nei casi di pericolo, come questo di Valpiana, l’abbattimento».

L’appello al ministro Pichetto Fratin e al governatore Giani

Poi Pastorelli si rivolge ancora una volta al ministro Gilberto Pichetto Fratin (che in passato ha anche incontrato) e al governatore della Regione Toscana Eugenio Giani «Questa famiglia non sia lasciata sola, sia data solidarietà, sostegno morale e i dovuti riconoscimenti ad una persona che resterà invalida permanente per colpa di un animale protetto dallo Stato».