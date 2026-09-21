GROSSETO – Ancora sole e temperature dal sapore estivo in Maremma tra oggi, lunedì 21 settembre, e domani, martedì 22 settembre. L’alta pressione continua infatti a garantire condizioni generalmente stabili sulla provincia di Grosseto, con cieli sereni o attraversati soltanto da qualche velatura. Martedì il quadro resterà molto simile, anche se sulle zone interne le temperature tenderanno leggermente a diminuire. Le indicazioni di 3BMeteo trovano conferma nel bollettino del Centro funzionale regionale della Toscana, aggiornato questa mattina.

Oggi sole e caldo fino a 30 gradi

Per lunedì 21 settembre la Maremma vedrà una giornata stabile, con sole alternato a qualche velatura e senza precipitazioni significative. Nel nord della provincia Follonica avrà temperature tra 15 e 28 gradi, mentre a Massa Marittima si salirà fino a 30 gradi, con una minima di 16.

Nel Grossetano le temperature massime si porteranno intorno ai 29-30 gradi, mantenendo quindi caratteristiche decisamente estive per il periodo. Sull’Amiata farà più fresco: ad Arcidosso sono previsti valori tra 18 e 26 gradi.

Al sud clima mite soprattutto lungo la costa: Orbetello oscillerà tra 21 e 26 gradi, mentre a Porto Santo Stefano, sul Monte Argentario, sono previsti 22-27 gradi. Mare generalmente poco mosso.

Martedì ancora bel tempo, temperature in lieve calo

Poche variazioni per martedì 22 settembre. Il Centro funzionale regionale prevede cielo prevalentemente sereno sulla Toscana, con venti deboli o moderati da nord-est e un contenuto calo delle temperature nelle aree interne. Anche il mare resterà poco mosso, localmente mosso al largo.

A Follonica sono attesi 18-29 gradi e a Massa Marittima 18-28. Nel capoluogo Grosseto la previsione indica circa 17-30 gradi. Più fresco sull’Amiata, con Arcidosso tra 17 e 24 gradi.

Al sud temperature ancora piacevoli: Orbetello dovrebbe raggiungere i 28 gradi, partendo da circa 22, mentre Porto Santo Stefano sarà tra 22 e 29 gradi.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo