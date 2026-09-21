GROSSETO – Dalla stabilità del Governo Meloni alla nuova legge elettorale, fino alla sfida per le amministrative di Grosseto del 2027. È Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d’Italia, l’ospite della puntata 98 de “Il tempo di un caffè”, la rubrica video de Il Giunco. E sul futuro del centrodestra grossetano Rossi conferma la propria disponibilità a correre per la carica di sindaco.

Il Governo Meloni e il record di durata. Il primo tema affrontato è quello della stabilità dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, che il 4 settembre ha superato i 1.412 giorni del Berlusconi II diventando il Governo più longevo della storia della Repubblica.

«La stabilità ha tutti i suoi vantaggi – afferma Rossi –: vuol dire più credibilità internazionale e anche la possibilità di portare a termine il programma con il quale il Governo si è presentato agli elettori. Credo che raggiungeremo un ulteriore record, quello di un Governo di legislatura».

Nel corso dell’intervista Rossi interviene anche sulle misure economiche annunciate dal Governo, a partire dall’abolizione del bollo per una parte delle auto prevista dal 2027, e sulle prospettive del centrodestra nazionale alla luce della nascita di Futuro Nazionale, il movimento guidato da Roberto Vannacci. «Vannacci o non Vannacci, noi siamo un Governo solido – dice Rossi –. Le future alleanze, se ci saranno o meno, le vedremo. Quello che conterà sarà l’operato di questi cinque anni». L’intervento sul bollo annunciato dal Governo riguarda i veicoli assicurati fino a 80 kW, con un limite di un mezzo per cittadino.

La nuova legge elettorale. Altro tema della puntata è la riforma elettorale, approvata dal Senato e ora nuovamente all’esame della Camera. Il testo prevede un sistema proporzionale, un premio di maggioranza per le coalizioni che raggiungono almeno il 42%, l’indicazione del candidato alla presidenza del Consiglio e un meccanismo di preferenze.

«Sono almeno tre i capisaldi – spiega Rossi –: si potrà indicare il presidente del Consiglio, ci sarà un premio di stabilità per chi supererà il 42% e poi la grande novità delle preferenze, con la possibilità di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento».

Grosseto 2027 e la disponibilità di Rossi. L’ultima parte dell’intervista guarda alle prossime elezioni amministrative del capoluogo. Nel centrodestra è già sul tavolo la candidatura di Luca Agresti avanzata da Forza Italia, mentre Fratelli d’Italia sta lavorando insieme agli alleati alla definizione del programma e della futura squadra.

Ed è proprio sulla candidatura a sindaco che Rossi, già assessore nella Giunta Vivarelli Colonna, conferma la propria disponibilità.

«I vertici del mio partito mi hanno chiesto la disponibilità a candidarmi a sindaco e io l’ho data – afferma Rossi –. Sarà però il tavolo politico regionale, e forse anche quello nazionale, visto che nel 2027 si voterà in tanti Comuni capoluogo, a decidere le candidature».

Rossi sottolinea quindi la volontà di arrivare alla scelta senza contrapposizioni interne: «Nessuna forzatura da parte di nessuno e di nessun partito, ma grande coesione per avere la persona giusta e soprattutto la squadra giusta».

Il tempo di un caffè

l tempo di un caffè è la rubrica video de Il Giunco alla sua seconda stagione. Interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere protagonisti della politica, dell’economia, della cultura, dello sport e della società maremmana.

Quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite: il tempo necessario per affrontare temi di attualità e conoscere meglio il protagonista della puntata.

Le interviste sono pubblicate sui canali social de Il Giunco: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre Daniele Reali, direttore de Il Giunco.