GROSSETO. Cercare oggi una definizione di “Destra” e “Sinistra” è come andare a rovistare nel ripostiglio di un rigattiere. Anche il frasario del cosiddetto “politichese”, di cui non abbiamo intenzione di scoprire i neologismi che offre la politica contemporanea, è assai diverso da quello di un tempo. Il significato che una volta caratterizzava i due termini “Destra” e “Sinistra” si è dissolto (La foto è stata realizzata con ausilio di Ai).

C’erano allora i partiti tradizionali, oramai estinti o trasformati, che hanno spesso “gemmato” e lasciato il posto a una serie di gruppi e sottogruppi, con soggetti cresciuti anche sotto la cappella della “Prima Repubblica”.

Vecchi leader di un tempo si sono avvalsi di esperti in “salto della quaglia” e docenti in giochi di prestigio, per cui non sono mancate neppure nascite di vere e proprie “combriccole”. Una fauna apparentemente nuova, che a guardare bene però altro non è che una brutta clonazione di quella precedente.

Si aspettavano degli stili e delle forme di fare politica, diversi da quelli del passato, ma la risultanza è stata assai deludente.

Un tempo le “scuole di partito” ed anche l’esistenza delle “sezioni” e delle “federazioni” con direttivi ed esecutivi rappresentavano veri e propri “spazi didattici” in cui formarsi e dove acquisire anche esperienze su come relazionare e comunicare con la gente.

Era pure in quei contesti che si imparava ad occuparsi della “cosa pubblica” e ad entrare in contatto con le necessità e le aspettative degli elettori. Una volta dunque, chiamati a rivestire un certo ruolo pubblico, i soggetti sapevano con naturalezza e consapevolezza svolgere l’incarico assunto.

Erano, passateci il termine, “politici docg” che assicuravano ai loro elettori ed a tutti i cittadini una presenza non solo di forma, ma di reale sostanza! Non vogliamo generalizzare, ma oggi una larga percentuale di personaggi pubblici si muove improvvisando, cercando anche di fare del loro meglio, ma purtroppo senza possedere adeguata preparazione, esperienza e neppure vera vocazione.

Per concludere queste nostre brevi riflessioni, vogliamo manifestare anche un nuovo timore: l’uso già fortemente praticato della “intelligenza artificiale”! Una “intelligenza artificiale” che nel tempo non migliorerà ma peggiorerà le cose e, come si usa dire, temiamo che ci farà cascare… “dalla padella nella brace!”