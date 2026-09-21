CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La comunità del paese ha salutato con affetto e riconoscenza don Francisco, al termine dei suoi nove anni di servizio pastorale. Durante la Santa Messa presso la chiesa di Santa Maria Goretti, cittadini, fedeli e rappresentanti dell’Amministrazione comunale si sono stretti attorno a don Francisco per esprimergli la propria gratitudine per questi anni vissuti al servizio della comunità.

«A don Francisco va il nostro grazie sincero per tutto ciò che ha fatto per la nostra comunità – commenta la sindaca Elena Nappi – e per il cammino percorso insieme. In questi anni ha saputo accompagnare i nostri ragazzi ad avvicinarsi nuovamente alla Chiesa, quella attiva e presente nella vita del territorio, proponendo progetti e iniziative capaci di coinvolgere tutti. Sempre presente e disponibile, ha contribuito a rafforzare quei valori di ascolto, accoglienza, solidarietà e condivisione che rappresentano una parte importante dell’identità della nostra comunità».

Nel salutarlo, l’Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia ha rivolto a don Francisco un affettuoso augurio per il nuovo percorso che lo attende, con la certezza che il legame costruito in questi anni resterà vivo nel ricordo di tutti.