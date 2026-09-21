FOLLONICA – La musica attraversa le mura, supera le distanze e crea occasioni di incontro. È questo il senso dell’appuntamento che vedrà protagonista, sabato 26 settembre, il Leopoldo Gospel Choir di Follonica all’interno della Casa Circondariale di Rebibbia, a Roma, nell’ambito del Premio Cambiare – L’arte di cambiare il mondo.

Non sarà soltanto un concerto, ma un’esperienza di condivisione e relazione, nella quale la musica diventa uno strumento per incontrarsi, ascoltarsi e creare un dialogo tra persone e realtà differenti.

La cultura come strumento di cambiamento

A promuovere il Premio è Dire Fare Cambiare APS, associazione nata a Roma nel 2019 con l’obiettivo di utilizzare la cultura, l’arte e la partecipazione come strumenti concreti di cambiamento sociale.

Nel corso degli anni l’associazione ha sviluppato progetti dedicati ai diritti, alla sostenibilità, all’inclusione, alla parità di genere, al contrasto alla violenza e agli stereotipi, costruendo una rete di collaborazioni con istituzioni, enti del Terzo Settore, scuole, università, realtà culturali e imprese.

Le iniziative di Dire Fare Cambiare si sono sviluppate in contesti molto diversi: dagli spazi istituzionali alle scuole, dai festival alle periferie, fino agli istituti penitenziari.

Al centro del lavoro dell’associazione c’è una convinzione precisa: la cultura non deve essere soltanto fruita, ma può diventare uno spazio di relazione, confronto e trasformazione, capace di mettere in dialogo persone, territori e linguaggi differenti.

Tra i principali progetti dell’associazione c’è proprio il Premio Cambiare – L’arte di cambiare il mondo, iniziativa che valorizza persone, associazioni, realtà culturali e progetti capaci di generare un impatto positivo attraverso l’arte e la cultura.

Il Premio, co-finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito del processo di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, affianca alla premiazione un percorso diffuso fatto di laboratori, incontri, attività artistiche e iniziative dedicate agli Obiettivi dell’Agenda 2030.

Ed è proprio all’interno di questo percorso che la musica arriverà a Rebibbia.

Un incontro tra musica, persone e comunità

Il 26 settembre 2026, il Premio Cambiare farà tappa nella Casa Circondariale di Rebibbia con un incontro dedicato alla musica come strumento di relazione, partecipazione e inclusione.

Ospite dell’appuntamento sarà il Leopoldo Gospel Choir di Follonica, che incontrerà le persone detenute attraverso un’esperienza musicale pensata come occasione di condivisione e confronto.

Per il coro follonichese si tratta di un appuntamento dal forte significato umano e artistico. Il Gospel, infatti, porta con sé una profonda dimensione collettiva: è una musica costruita sull’ascolto, sull’intreccio delle voci, sulla partecipazione e sulla capacità di trasformare una pluralità di persone in un’unica comunità sonora.

È anche per questo che il Leopoldo Gospel Choir ha scelto nel corso della propria storia di portare la propria musica in luoghi diversi, incontrando pubblici e comunità attraverso il linguaggio universale del canto.

A Rebibbia questa vocazione all’incontro assume un significato ancora più forte.

Le mura di un istituto penitenziario rappresentano fisicamente un confine. La musica, senza pretendere di cancellarlo, può però creare uno spazio diverso, nel quale quel confine viene attraversato attraverso l’ascolto e la condivisione.

Non si tratta di dimenticare le differenze, ma di creare per un momento un terreno comune.

Il Leopoldo Gospel Choir (fa parte dell’Associazione Nerd Artist APS), nato nel 2007 nella Chiesa di San Leopoldo a Follonica, ha costruito negli anni la propria identità attorno alla musica Gospel e Spiritual, sviluppando un repertorio che unisce tradizione e arrangiamenti contemporanei.

La formazione è composta da coristi suddivisi nelle sezioni di soprani, contralti e tenori, accompagnati dalla band.

Dal 2013 il coro è diretto dal maestro Rossano Gasperini.

Portare il Gospel da Follonica a Rebibbia significa quindi anche portare dentro un contesto particolare un’esperienza nata e cresciuta nel territorio, costruita negli anni intorno alla musica, alla partecipazione e alla forza del gruppo.

La musica come ponte

L’appuntamento del 26 settembre traduce concretamente lo spirito del Premio Cambiare: portare l’arte nei luoghi e tra le persone, creando occasioni di incontro capaci di generare connessioni e cambiamento.

In questo senso, il concerto del Leopoldo Gospel Choir non vuole essere semplicemente un momento di spettacolo.

È soprattutto un incontro.

Un coro che arriva da Follonica, un luogo – Rebibbia – normalmente percepito come separato dal resto della società, e un gruppo di persone che si ritrovano nello stesso spazio attraverso qualcosa che non ha bisogno di traduzioni: la musica.

«Cantare in un carcere significa prima di tutto incontrare delle persone. La musica non cancella le differenze e non pretende di risolverle, ma può creare uno spazio nel quale quelle differenze, per un momento, smettono di essere una barriera», spiega il maestro Rossano Gasperini.

Perché a volte cambiare non significa abbattere un muro.

Può significare, semplicemente, trovare un modo per attraversarlo.

L’appuntamento

Sabato 26 settembre 2026

Casa Circondariale di Rebibbia – Roma

Concerto/incontro riservato all’interno della struttura penitenziaria.

Leopoldo Gospel Choir

Direttore: Rossano Gasperini

Premio Cambiare – L’arte di cambiare il mondo

Promosso da Dire Fare Cambiare APS