GROSSETO – A seguito della notifica di un focolaio (cluster) di West Nile Disease nel territorio comunale, il Comune di Grosseto ha disposto la disinfestazione dell’area interessata attraverso interventi adulticidi e larvicidi, sia su suolo pubblico sia nelle proprietà private. QUI L’ORDINANZA

Le aree di intervento

Le aree di intervento comprendono due zone. La zona A va dal civico 44 di via Repubblica di San Marino all’area dei parcheggi del centro commerciale Maremà che confinano con via Uruguay, fino ai rondò con via Perù e via Nicaragua, sino all’intersecazione ideale con via Cipro 20; da via Cipro 20 sino alla sua intersezione lineare con via Lituania 64, proseguendo fino al civico 62 di via Croazia; da qui al civico 43 di via Germania, sino a intersecare infine il civico 44 di via Repubblica di San Marino.

La zona B comprende il rondò di piazza Giacomo Casinelli fino al civico 12 di via Senegal; dal civico 12 di via Senegal fino all’incrocio di via Svizzera con via Repubblica Dominicana; da tale incrocio, via Svizzera fino all’incrocio con via Canada; via Canada fino all’incrocio con via Marocco; da tale incrocio via Marocco fino a terminare in piazza Casinelli.

È prevista inoltre la ricerca e l’eliminazione dei focolai larvali peri-domestici attraverso ispezioni porta a porta nelle abitazioni comprese nelle aree interessate.ù

Le regole per i cittadini

Residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali e gestori di attività produttive dovranno consentire l’accesso agli addetti alla disinfestazione nelle aree esterne private e attenersi alle indicazioni fornite per evitare la formazione di nuovi focolai larvali.

Durante i trattamenti sarà necessario restare al chiuso, con porte e finestre chiuse, tenere al riparo gli animali domestici e proteggere frutta e verdura. Dopo gli interventi dovranno essere rispettate le precauzioni previste dall’ordinanza, tra cui un intervallo di 15 giorni prima del consumo di frutta e verdura eventualmente esposte al trattamento e la pulizia di mobili, suppellettili e giochi lasciati all’esterno.

Tempi e sanzioni

Gli interventi resteranno in vigore fino alla loro conclusione e, in caso di pioggia o altre variazioni climatiche, saranno rinviati al primo giorno utile. Qualora gli accertamenti di laboratorio risultassero negativi, i trattamenti saranno sospesi.

Il mancato rispetto delle disposizioni comporta una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. La vigilanza sull’osservanza dell’ordinanza sarà effettuata, per quanto di competenza, dal Corpo di polizia municipale.

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