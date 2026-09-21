GROSSETO. Sono quattro le Medaglie d’Onore concesse dal Capo dello Stato ai familiari dei cittadini grossetani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti durante la guerra.

Si tratta di Dilio Bonari, Imolo Martini, Walter Martinini e Angiolino Pellegrini.

Oggi il prefetto, Paola Berardino, ha consegnato le medaglie ai familiari, nipoti e figli: Mirko Bonari, Luana Martini, Cristian Prati, Michela Pellegrini.

Dilio Bonari

Nato a Buonconvento (Siena) l’8 ottobre 1922. Deceduto nel 2012. Internato in luogo sconosciuto (probabilmente Koenigsberg in Prussia Orientale) dal settembre 1943 al settembre 1944. Successivamente, dal settembre 1944 all’aprile 1945, nel sottocampo di Bayreuth (Baviera – Germania).

Dilio Bonari, soldato di leva classe 1922, viene chiamato alle armi il 15 gennaio 1942 e destinato al Deposito del 3° Reggimento Fanteria quale predesignato per il 303° Reggimento di Fanteria «Piemonte» di stanza a Messina, dipendente dalla 29ª Divisione di Fanteria «Piemonte».

Il 9 aprile 1942 parte per la Grecia – via terra – ed arriva in territorio greco il 15 aprile 1942, impiegato nella zona del Peloponneso e isole ioniche come Zante.

Il 303° Reggimento di Fanteria «Piemonte» non esiste più:

Costituzione: venne formato a Messina il 1° novembre 1941 ed inquadrato nella 29ª Divisione di Fanteria “Piemonte”, operando principalmente in Grecia (Peloponneso) con compiti di presidio e controguerriglia.

Scioglimento: è stato sciolto l’11 settembre 1943 in seguito agli eventi dell’armistizio, senza essere più ricostituito nel dopoguerra nell’ordinamento dell’Esercito Italiano.

Come si legge dal foglio matricolare, Dilio Bonari viene catturato prigioniero dalle truppe tedesche ed internato in Germania il 9 settembre 1943. Sarà internato a Bayreuth, uno dei 96 sottocampi di Flossenbürg.

A febbraio 1943 a Flossenbürg iniziò la produzione di componenti per il caccia Messerschmitt Bf 109, nella quale vennero impiegati 200 detenuti. All’inizio del 1944 erano 2.000 e nell’ottobre dello stesso anno 5.000, provenienti anche dal campo di Bayreuth.

Nel sottocampo di Bayreuth, i prigionieri erano costretti ai lavori forzati per la produzione di armamenti, componenti aeronautici e per l’Istituto di Ricerca Fisica (diretto dallo scienziato Werner Rambauske) situato all’interno della ex filanda.

Imolo Martini

Nato ad Arcidosso (Grosseto) il 6 febbraio 1922. Deceduto a Roccastrada il 6 febbraio 2017. Internato nel campo di lavoro coatto di Dresda (Germania) dal 9 settembre 1943 al 25 ottobre 1945.

Imolo Martini, alpino di leva classe 1922, viene chiamato alle armi e destinato alla 4ª Divisione Alpina «Cuneense» – 4° Reggimento Artiglieria Alpina «Cuneense», di stanza a Cuneo.

La mattina del 9 settembre del 1943 la stazione ferroviaria di Cuneo – ove Imolo fa servizio – viene presa d’assalto dai tedeschi che bloccano tutti i militari italiani presenti.

Fatti salire su di un treno con vagoni dotati solo di piccole aperture per l’aria e la luce, intrisi da un fetore insopportabile, Imolo e gli altri, dopo giorni di viaggio, sono deportati in Germania nei campi di concentramento e di lavoro. Imolo viene internato nel campo di lavoro coatto di Dresda.

Walter Martinini

Nato a Milano il 27 novembre 1920. Deceduto a Ribolla (Roccastrada – Gr) il 7 gennaio 2009. Internato nel campo di lavoro di Düsseldorf-Derendorf (Germania). Successivamente nel Lager di Opladen (Leverkusen) dal 9 settembre 1943 al 25 agosto 1945.

Walter Martinini, marinaio di leva classe 1920, chiamato alle armi nel 1940 al Deposito della Spezia, imbarcato successivamente sull’incrociatore «Trento».

Nella battaglia navale di Pantelleria, l’incrociatore Trento fu affondato dal sommergibile Hms «Umbra» della Royal Navy, ove morirono 657 uomini dei 1152 di equipaggio.

Superstite, Walter fu destinato al Battaglione «San Marco», trasferito prima a Pola (fino al 1947 era territorio italiano) e, successivamente, trasferito a Bordeaux (Francia) come truppa di occupazione.

Dopo l’armistizio, il 9 settembre, Walter fu deportato in Germania ed internato nel Lager di Düsseldorf-Derendorf (noto come “Berta” o “Borsig”): sottocampo di Buchenwald attivo dal 1° novembre 1943 al 10 marzo 1945. I prigionieri (circa 660 al massimo della capienza, tra cui russi, polacchi, italiani e francesi) lavoravano coatti per la fabbrica di armamenti Rheinmetall-Borsig AG.

In seguito, Walter fu trasferito presso il lager di Opladen (vicino a Düsseldorf, oggi quartiere della città di Leverkusen); non si trattava di un grande campo di sterminio o di concentramento principale (come Auschwitz o Buchenwald), bensì di un sistema di campi di lavoro per lavoratori civili stranieri (Zivilarbeiterlager) e internati militari, tra cui molti italiani (Imi).

Walter, spesso provocato dai tedeschi di guardia nel lager, provò a ribellarsi ma fu picchiato e buttato in cella a dorso nudo, per tre giorni: «Mi ribellai al capo quindi fui picchiato e messo in cella a dorso nudo per 3 giorni».

Angiolino Pellegrini

Nato a Castiglione della Pescaia (Gr) il 27 giugno 1920. Deceduto a Grosseto il 10 settembre 1991. Internato nello Stalag XX-A di Toruń (Polonia) dal 9 settembre 1943 al 12 ottobre 1945.

Angiolino Pellegrini, soldato di leva classe 1920, fu chiamato alle armi il 10 marzo 1940 e destinato al Reggimento Cavalleggeri Guide di Parma.

Angiolino partecipò alla campagna italiana in Grecia (87.000 uomini inviati da Benito Mussolini con l’ambizione di condurre una «guerra parallela» a quella della Germania nazista per ottenere il controllo strategico del Mediterraneo e dei Balcani) e fu fatto prigioniero il 22 novembre 1940 per poi essere liberato il 29 maggio 1941.

Angiolino, dopo aver partecipato a diverse campagne militari sul fronte greco-albanese, rientrato in Italia nell’agosto del 1943, in data 8 settembre 1943 viene catturato prigioniero e deportato in Germania, condotto nel famigerato Stalag XX-A, un grande campo di prigionia (Stammlager) gestito dalla Wehrmacht tedesca durante la Seconda Guerra a Toruń (Thorn), in Polonia.