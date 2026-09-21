GROSSETO – Ha vinto il Grifone armato, fra Grosseto e Perugia. Il team maremmano ha portato via altri tre punti entusiasmanti col 2-0 agli umbri, tirando fuori la giusta cattiveria agonistica come un po’ era mancata mercoledì col Campobasso (foto di Paolo Orlando).

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Grosseto, col Perugia buon gioco e tre punti allo Zecchini

“Gol, prestazione, tre punti: oggi è arrivato tutto – ha commentato mister Indiani – forse anche un po’ meno rispetto a mercoledì, ero più contento di quella prestazione. Ragazzi straordinari, che si sta facendo cose bellissime. Anche oggi inizio di gara difficilissimo. Loro sono partiti veramente bene, credevo fosse veramente difficile e invece abbiamo retto e siamo stati fortunati anche in qualche occasione, poi siamo usciti e credo abbiamo fatto una buonissima gara. Tutti stanno esaltando il nostro gioco, io vorrei sempre di più. Come impegno, aggressività, corsa, che si deve dire? Un branco di ragazzi esordienti in categoria che stanno facendo cose straordinarie”.