GROSSETO – Non solo rugby gratuito per i bambini e le bambine in condizioni economiche difficili: il Grosseto Rugby amplia il proprio impegno nel sociale e nella formazione, offrendo ai giovani un’importante opportunità per avvicinarsi allo sport anche dall’altra parte del campo, ovvero quella dell’allenatore.

La società biancorossa conferma infatti la volontà di fare dello sport uno strumento di inclusione, crescita e formazione. Accanto al progetto che prevede la possibilità di praticare rugby gratuitamente per bambini e ragazzi provenienti da situazioni di difficoltà socio-economica, con posti disponibili in numero illimitato, arriva una nuova proposta rivolta a tutti i ragazzi e le ragazze che desiderano conoscere più da vicino questo sport ed intraprendere un percorso nel mondo della formazione sportiva.

L’opportunità è concreta: chiunque abbia voglia di mettersi in gioco potrà infatti avvicinarsi al percorso per diventare allenatore, senza dover sostenere i costi dei corsi. Sarà infatti la società a finanziare la formazione, permettendo ai giovani interessati di acquisire competenze e qualifiche all’interno del percorso federale.

Ma non si tratterà soltanto di frequentare un corso. I giovani che sceglieranno di intraprendere questo cammino saranno affiancati da allenatori professionisti FIR e da tecnici professionisti del settore federale, con la possibilità di imparare direttamente sul campo, osservando e collaborando con figure esperte.

Un’occasione quindi per trasformare la passione per la palla ovale in qualcosa di più: un percorso di crescita personale, responsabilità e formazione, che può aprire le porte ad un ruolo attivo all’interno della società e, perché no, diventare in futuro anche un’alternativa professionale .

“Vogliamo che questo sport sia un’opportunità accessibile a tutti – è il messaggio che arriva dal Grosseto Rugby – non soltanto per chi vuole giocare, ma anche per chi desidera imparare, mettersi alla prova e contribuire alla crescita dei più giovani”.

Il progetto si inserisce nella filosofia di una società che considera il rugby molto più di uno sport: un ambiente nel quale imparare il rispetto, la collaborazione, il senso di responsabilità e l’importanza del gruppo.

L’invito è rivolto a ragazze e ragazzi a partire dai 16 anni compiuti ma non solo.

Per ricevere maggiori informazioni sul progetto è possibile contattare Chiara al 389 4525692, Vittorio al 335 7103604 o le pagine social del Grosseto Rugby Club.