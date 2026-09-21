CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un grave incidente stradale in tarda mattinata ed è tuttora in corso a Castiglione della Pescaia, in via san Benedetto Po.

La dinamica

L’auto ha sbandato finendo quasi verticalmente sul terrapieno laterale a bordo strada.

A bordo due persone, un uomo e una donna. L’uomo sarebbe stato estratto dalla macchina mentre la donna è ancora all’interno. I Vigili del fuoco stanno lavorando per tagliare le lamiere.

I soccorsi

La Croce rossa avrebbe intubato l’uomo ed è in arrivo l’elisoccorso Pegaso.

Sul posto le forze dell’ordine.