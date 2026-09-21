GROSSETO – Fine settimana memorabile per l’Atletica Grosseto Banca Tema a Fucecchio ai Campionati Toscani Individuali Cadetti e Cadette, appuntamento regionale dedicato alla categoria Under 16. Il risultato di maggiore rilievo è arrivato nei 1000 metri Cadette, dove Cloe Meravigli, classe 2012, ha conquistato il titolo toscano con il tempo di 3:09.99.

Questo successo rafforza la posizione di Cloe Meravigli in vista dei Campionati Italiani Individuali e per Regioni Cadetti/e, in programma ad Agropoli il 3 e 4 ottobre.

La convocazione nella rappresentativa toscana sarà definita dal settore tecnico regionale sulla base dei risultati ottenuti nel corso della stagione e dei riscontri emersi nelle principali manifestazioni regionali. Il successo di Fucecchio rappresenta quindi un ulteriore elemento a favore della candidatura dell’atleta allenata da Jacopo Boscarini per l’appuntamento tricolore.

Martina Domenichini ha chiuso al secondo posto i 300 metri in 40.90. Il risultato ottenuto a Fucecchio le permette inoltre di centrare il minimo di partecipazione ai Campionati Italiani nei 300 metri, che si aggiunge a quello già conseguito negli 80 metri: la giovane atleta grossetana dispone quindi dei requisiti per la partecipazione individuale in entrambe le specialità.

Nelle altre gare, Samuele Paolini ha conquistato l’argento nel salto in lungo Cadetti, con la misura di 6,20 metri.

Due le medaglie di bronzo: una per Niccolò Mangiavacchi, arrivato terzo nei 300 metri ostacoli Cadetti con 41.12, l’altra per Cristian Tursi nel giavellotto Cadetti, col risultato di 41,24 metri.

Tra gli altri piazzamenti di rilievo, Alessandro Di Tommaso è quarto nel salto triplo Cadetti con 11,83 metri. Mangiavacchi ha inoltre ottenuto il quarto posto nei 300 metri, in 38.45.

Questi gli altri piazzamenti degli atleti dell’Atletica Grosseto:

7ª Sveva Lucherini – 2000 metri Cadette, 7:23.52

8° Matteo Sepe – 1000 metri Cadetti, 2:48.57

12° Christian De Angelis – 300 metri Cadetti, 40.37

13ª Giulia Scali – 80 metri Cadette, batteria, 11.01

14° Samuele Paolini – 300 metri Cadetti, 40.61

17° Gabriele Cianti – 300 metri Cadetti, 41.06

19ª Martina Capani – 300 metri Cadette, 46.66

19° Lorenzo Scalambrino – 300 metri Cadetti, 41.16