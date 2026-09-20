GROSSETO – Inarrestabile Track&Field Master Grosseto. A Campi Bisenzio il team grossetano riscrive la storia laureandosi per la settima volta campione d’Italia nella specialità della marcia: è il quarto campionato di società nella categoria Master uomini (2021/2023/2025/2026 ) dopo quelli master donne (2017/2022) e quello senior uomini (2019).
Ben 232 i punti totali, sommando la prova di questo fine settimana su pista con quelli fatti a gennaio su strada ad Acquaviva delle Fonti; superati i rivali di sempre della Kronos Roma, che chiudono a 190.
Tante le soddisfazioni per la società maremmana anche a livello individuale nella manifestazione over 35 su pista più importante della stagione. In totale sono 12 i podi (3/6/3) nonostante le molte assenze, tre maglie tricolori tutte dalla marcia ; ottimi Nottolini, due volte sul podio; Varasano e Checcacci, entrambi per la prima volta a medaglia in maglia nero e oro.
I risultati di tutti gli atleti grossetani:
5000 metri marcia
F45 Canuti Alessandra: quarta
F80 Aufiero Teresa: argento
M40 Romanelli Andrea: oro
M40 Montanari Fabio: argento
M40 De Rosa Roberto: quinto
M45 Scafuro Francesco: bronzo
M45 Farraguto Benedetto: quinto
M45 De Lello Gennaro: settimo
M55 Siragusa Gianni: settimo
M65 Venturi Franco: squalificato
M65 Volpi Alessandro: sesto
M70 Alfieri Edoardo: oro
M75 Carbonaro Corrado: quarto
M80 Giannone Biagio: oro
5000 metri corsa
F50 Varasano Emanuela: argento
F50 Burgassi Serena: decima
F50 Chelini Cheti: undicesima
M35 Giovannelli Filippo: quinto
M35 Benedic Beniamin: sesto
M45 Checcacci Michele: argento
M50 Lubrano Gabriele: bronzo
M55 Fois Cristian: quarto
M55 Rossato Michele: decimo
M60 Nottolini Claudio: bronzo
2000 metri siepi
M60 Nottolini Claudio: argento
800 metri
M75 Goretti Renato: argento