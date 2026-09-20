GROSSETO – Inarrestabile Track&Field Master Grosseto. A Campi Bisenzio il team grossetano riscrive la storia laureandosi per la settima volta campione d’Italia nella specialità della marcia: è il quarto campionato di società nella categoria Master uomini (2021/2023/2025/2026 ) dopo quelli master donne (2017/2022) e quello senior uomini (2019).

Ben 232 i punti totali, sommando la prova di questo fine settimana su pista con quelli fatti a gennaio su strada ad Acquaviva delle Fonti; superati i rivali di sempre della Kronos Roma, che chiudono a 190.

Tante le soddisfazioni per la società maremmana anche a livello individuale nella manifestazione over 35 su pista più importante della stagione. In totale sono 12 i podi (3/6/3) nonostante le molte assenze, tre maglie tricolori tutte dalla marcia ; ottimi Nottolini, due volte sul podio; Varasano e Checcacci, entrambi per la prima volta a medaglia in maglia nero e oro.

I risultati di tutti gli atleti grossetani:

5000 metri marcia

F45 Canuti Alessandra: quarta

F80 Aufiero Teresa: argento

M40 Romanelli Andrea: oro

M40 Montanari Fabio: argento

M40 De Rosa Roberto: quinto

M45 Scafuro Francesco: bronzo

M45 Farraguto Benedetto: quinto

M45 De Lello Gennaro: settimo

M55 Siragusa Gianni: settimo

M65 Venturi Franco: squalificato

M65 Volpi Alessandro: sesto

M70 Alfieri Edoardo: oro

M75 Carbonaro Corrado: quarto

M80 Giannone Biagio: oro

5000 metri corsa

F50 Varasano Emanuela: argento

F50 Burgassi Serena: decima

F50 Chelini Cheti: undicesima

M35 Giovannelli Filippo: quinto

M35 Benedic Beniamin: sesto

M45 Checcacci Michele: argento

M50 Lubrano Gabriele: bronzo

M55 Fois Cristian: quarto

M55 Rossato Michele: decimo

M60 Nottolini Claudio: bronzo

2000 metri siepi

M60 Nottolini Claudio: argento

800 metri

M75 Goretti Renato: argento