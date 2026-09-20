MONTE ARGENTARIO – Un piatto dove il pesce azzurro della costa maremmana incontra i profumi degli agrumi e le note balsamiche dell’alloro, richiamando l’antica tradizione gastronomica del Mediterraneo. Oggi raccontiamo la ricetta della tortiera di acciughe con arancia e alloro: ingredienti, preparazione e la storia di un piatto maremmano che unisce tradizione e cultura mediterranea.

In questo viaggio alla scoperta di questo piatto così unico, c’è una guida d’eccezione: la cuoca e ricercatrice Cinzia Bolognesi Piani.

Nata a Grosseto nel 1957, Cinzia Bolognesi Piani si forma inizialmente come musicista, diplomandosi in flauto traverso, e per oltre quarant’anni insegna Educazione musicale nelle scuole di Porto Santo Stefano. Entrata nel 2012 nell’Aici (Associazione insegnanti di cucina italiana) e armata di passione, inizia un rigoroso percorso di ricerca e finisce per abbracciare definitivamente il mondo della cucina. Oggi è un’affermata autrice per Innocenti Editore con tre libri all’attivo. L’ultimo: “Le cucine meticce della Maremma” (2025), ed è attualmente al lavoro sul suo quarto.

Oltre alla scrittura, Cinzia è uno dei volti della Maremma a essere apparsi in tv: per quattro stagioni è stata ospite fissa della storica rubrica “Eat Parade” su Rai 2 con Bruno Gambarotta, e interviene regolarmente in emittenti locali come voce autorevole per la storia gastronomica maremmana.

Ora però, veniamo alla ricetta.

Tortiera di acciughe con arancia e alloro: la ricetta

Ingredienti (dose per una teglia da 20 cm)

Acciughe 1,100 kg

1,100 kg Arancia 1 (buccia grattugiata)

1 (buccia grattugiata) Farina di mais 5 cucchiai

5 cucchiai Pecorino romano grattugiato 1 cucchiaio

grattugiato 1 cucchiaio Aglio in polvere q.b.

q.b. Pepe nero q.b.

q.b. Sale un pizzico

un pizzico Alloro 4 foglie

4 foglie Olio evo q.b.

Esecuzione della ricetta

Togliere testa e lisca alle acciughe in modo che i filetti rimangano uniti. Tamponare con carta da cucina e passare i pesci in un miscuglio fatto con farina di mais, pecorino, aglio, pepe e sale.

Scuotere le acciughe dall’eccesso di polveri e arrotolarle inserendole subito in una teglia rotonda unta d’olio e rivestita con le foglie di alloro.

Una volta esauriti i pesci, grattugiare la scorza dell’arancia direttamente sulle acciughe, irrorare con un filo d’olio e infornare a 200 gradi per 10 minuti in forno già caldo.

Servire a temperatura ambiente.

Foto per gentile concessione – tratta dal libro “Argentario in cucina ieri e oggi” di Cinzia Bolognesi Piani

Storia della ricetta: tra Maremma e cultura mediterranea

La tortiera di acciughe con arancia e alloro affonda le sue radici nelle più nobili tradizioni della cucina mediterranea, trovando la propria matrice culturale nell’incontro tra la civiltà araba e quella normanna. «In questo piatto, le acciughe fresche, elemento imprescindibile della gastronomia marinara della costa maremmana, si accostano bene alla fragranza agraria e balsamica dell’alloro e dell’arancia, trasformando un ingrediente storicamente umile in una proposta raffinata e di grande eleganza», racconta Cinzia Bolognesi Piani.

«La preparazione richiama scenograficamente e negli aromi celebri ricette siciliane, come le acciughe e le sarde a beccafico della tradizione palermitana – prosegue – Questo richiamo sottolinea la profonda continuità culturale che unisce le diverse sponde del Mediterraneo, un mare che nel corso dei secoli non è mai stato una barriera, ma un luogo di continuo scambio e contaminazione gastronomica».

«In particolare, la stagione arabo-normanna sviluppatasi in Sicilia tra il IX e il XII secolo ha lasciato un’eredità fondamentale nell’intera cucina europea, introducendo l’uso degli agrumi, del riso, delle mandorle, dello zucchero e delle spezie – conclude – La tortiera di acciughe si inserisce pienamente in questa tradizione condivisa, facendosi interprete di un racconto culinario che intreccia memoria, identità e la storia viva della costa maremmana».