SORANO – A margine della seduta del consiglio comunale del 18 settembre, i consiglieri di minoranza della lista “Insieme si Riparte” del Comune di Sorano, Ugo Lotti e Luciano Nucci, intervengono per fare il punto su alcuni temi.

Scuola e viabilità, i «sì» della minoranza

I consiglieri annunciano il voto favorevole alla variazione di bilancio di 118mila euro destinata alla manutenzione straordinaria del plesso scolastico dell’infanzia di San Quirico. «Per noi il sostegno alle giovani famiglie non è uno slogan, ma una priorità assoluta che non ammette bandiere politiche».

Parere favorevole anche alla messa in sicurezza e al raddoppio delle corsie dell’Aurelia nel tratto grossetano, ma a una condizione: «Chiederemo che il sindaco si impegni a portare subito in consiglio, ed esortare a fare lo stesso nei comuni confinanti, la questione della strada regionale 74. Un’arteria stradale di vitale importanza per le nostre aree interne, fondamentale per garantire ai cittadini il diritto alla salute e l’accesso ai servizi essenziali».

Rifiuti e piano strutturale

La minoranza torna poi su due temi che, sostiene, aveva già segnalato in campagna elettorale. Sul fronte rifiuti a San Quirico, «l’esperimento delle “campane” si è rivelato il disastro annunciato che avevamo previsto. È stato necessario fare un passo indietro e tornare ai classici cassonetti».

Quanto al piano strutturale, i consiglieri parlano di «vera nota dolente», puntando il dito contro «le dimissioni irresponsabili dei consiglieri di maggioranza a dicembre 2025 e il conseguente commissariamento. Oggi ne paghiamo il conto: l’approvazione del piano strutturale slitterà di ben sei mesi. Dal 24 settembre scatteranno le misure di salvaguardia che bloccheranno il comparto edile. Un danno enorme per l’economia locale che si poteva, e si doveva, evitare».

La pluriclasse alla primaria

I consiglieri esprimono rammarico per la mancata formazione di due classi distinte, prima e seconda, alla scuola primaria. «Vedere nascere una pluriclasse nel 2026 appare un salto indietro nel tempo anacronistico. Ricordiamo bene quando in passato un simile rischio fu scongiurato grazie al deciso intervento dell’allora sindaca Benocci presso le sedi opportune. Altri tempi, evidentemente, e un altro peso politico».

Bike sharing e sport

Sul bike sharing, la minoranza accoglie con favore l’esecutività del progetto per Sorano e Sovana, ricordando però che si tratta «di un’iniziativa varata e finanziata dalla precedente amministrazione». Di qui l’auspicio che l’attuale giunta ampli il servizio anche alle altre frazioni.

Infine, i consiglieri sollevano una domanda sul progetto “Mens Sana in Corpore Sano”, che promuove l’accesso alle attività sportive per le persone con disabilità. «L’iniziativa è lodevole, ma sorge spontanea una domanda all’assessore Gioia Zamperini: perché i corsi si terranno solo negli impianti di Pitigliano? Sorano dispone di strutture idonee ed efficienti che avrebbero risparmiato ai nostri concittadini chilometri e disagi. Perché penalizzare ancora il nostro territorio?».

«La minoranza continuerà a vigilare con fermezza – concludono Lotti e Nucci – convinta che Sorano meriti una visione strategica».