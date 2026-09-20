PITIGLIANO – Una fuga di gas ha fatto scattare l’allarme oggi pomeriggio in piazza Nenni a Pitigliano. Intorno alle 14.30 i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Sorano sono intervenuti a seguito della segnalazione.

L’intervento

All’arrivo sul posto, il personale ha accertato che l’odore di gas proveniva dalla cabina di riduzione della pressione della rete del metano. In attesa dell’arrivo del tecnico reperibile della società del gas, la zona è stata messa in sicurezza.

Una volta aperta la cabina, è stata individuata una perdita e il tecnico ha quindi provveduto a ripristinare le condizioni di sicurezza.