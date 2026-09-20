GROSSETO – Terza vittoria nel campionato di serie C per il Grosseto, che chiude un bel tour de force di impegni ravvicinati col 2-0 casalingo a danno del Perugia, nella sesta di campionato (foto di Paolo Orlando). Tre punti che valgono la quarta piazza in attesa delle altre gare, incluse quelle di Livorno e Spezia.

Contro gli umbri gli oltre duemila presenti allo Zecchini assistono ad un duello subito fisico, con cartellini gialli sin dai primi minuti. Glie equilibri si spezzano poco prima del riposo con la massima punizione di Gori, fra i più vivaci fra i torelli, bravo a concretizzare dal dischetto.

Nella ripresa ospiti in dieci per doppio gallo a Papazov. i locali ne approfittano e poco dopo, al 18′, raddoppiano con Gaddini. Stavolta la superiorità numerica viene sfruttata appieno dai maremmani, che non si fanno sorprendere in difesa; decisiva nel finale una parata di Marcu, ma ormai la posta in palio è blindata. A volare è il Grifone armato, sempre più in alto, sempre più sorprendente.

GROSSETO: Marcu, Sabattini, Damiani, Gori, Fiorini, Fiorani, Ampollini, Brenna, Gaddini, Mannelli, Pitti. A disposizione: Cabella, Menicucci, Mastroianni, Gallucci, Lorenzini, Montini, Alfani, Fantasi, Andreoli, Ciraudo, Tosi, Fabri, Lorenzelli, Hasani, Della Mora. All. Indiani.

PERUGIA: Zelezny, Pozzuolo, Stramaccioni, Angeli, Ladinetti, Quirini, Papazov, Seha, Langella, Kabashi, Vergani. A disposizione: Moro, Strappini, Cisco, Sabbatani, Canotto, Borsoi, Dottori, Carriero, Riccardi, Renault, Van Amersfoort, Conti. All. Diana.

ARBITRO: Angelillo di Nola; assistenti Russo di Torre Annunziata e Aletta di Avellino.

MARCATORI: 46′ (rig.) Gori, 18′ st Gaddini

NOTE: 2250 spettatori di cui 773 in quota abbonamenti e 221 ospiti; ammoniti Papazov, Langella, Pitti, Sabattini, Mannelli, ; espulso al 15′ st Papazov per doppia ammonizione.