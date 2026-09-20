GROSSETO – Successo di agonismo, entusiasmo e partecipazione per la 6a edizione del Miglio d’Oro. La manifestazione podistica, che si è disputata con partenza e arrivo alla Sala Eden, è promossa dal Rotary Club Grosseto con la collaborazione, fra gli altri, del Comune, della Provincia, del Panathon, del Coni e del Team Marathon, Bike che ha provveduto alla fase agonistica.

Questi i vincitori:

Categoria maschile: 1° Filippo Giovannelli (Track&Field), 2° Salvatore Sbordone (IV Stormo), 3° Michele Checcacci (Marathon Bike).

Categoria Femminile: 1a Marcella Municchi (Track&Field), 2a Nicol Campitelli (Atletica Grosseto), 3a Aurora Funghi (Atletica Costa d’Argento).

Al di là della gara agonistica, Il Miglio d’Oro si è riconfermata soprattutto una festa popolare, con grande partecipazione sia alla competitiva che alla camminata, che ha percorso l’intero anello delle Mura; infine il pasta party offerto dal Rotary nella Sala Eden.

Dopo aver salutato i partecipanti, il presidente del Rotary Club Luigi Galimberti ha ringraziato gli organizzatori, prima fra tutti Elisabetta Teodosio, e coloro che hanno contribuito al successo di questa edizione, ricordando che l’incasso sarà utilizzato dal Rotary per vari service, a partire dalla consegna di materiale didattico alle classi delle nostre scuole elementari.

L’Assessore comunale Fabrizio Rossi ha ricordato il valore dell’iniziativa e della solidarietà, mentre l’Assessore provinciale Valentino Visconti ha sottolineato l’importanza di vivere il territorio.

Prima delle gare un saluto è stato portato anche dalla direttrice della Biblioteca Chelliana Anna Bonelli, dal delegato del Coni Aldo Peronaci, dal presidente del Panathlon Club Franco Rossi e da Carlo Sestini, presente nella doppia veste di presidente dell’Avis e di presentatore della manifestazione.

Un grazie anche al pittore e guida ambientale Jacopo Di Domenico, che ha realizzato per il Rotary Club di Grosseto il trofeo donato al testimonial di quest’anno Leonardo Speroni e ritirato dal padre di quest’ultimo, Stefano.