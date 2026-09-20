BLUE FACTOR CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Inizia con una vittoria la stagione ufficiale della Blue Factor: al Casa Mora nella prima giornata del gruppo D della Skate Italia Trophy, il Castiglione batte 5-2 i Pumas Ancora Viareggio, neo promossa nella massima categoria. Una partita comunque giocata a buon ritmo con molte assenze in entrambe le squadre.

Nei biancocelesti maremmani di Michele Achilli in attesa dell’ultimo acquisto, fuori Oscar Lasorsa; nei Pumas di Mirko Bertolucci non c’è Elia Cardella impegnato con la nazionale under19 e anche Lorenzo Benvenuti, un ex. Prima ufficiale a dirigere la massima categoria anche per uno dei due fischietti: il giovane Pier Francesco Montomoli. La partita ha subito un buon ritmo, anche se il caldo si fa sentire. Al 5′ il Castiglione passa in vantaggio. Cabella esce da dietro porta e serve in mezzo Esquibel, tocco sporco e pallina che supera Ernesto Maggi. 1-0.

La reazione viareggina è quasi immediata. Adriano Maggi spinge il contropiede, serve alla sua sinistra Carrieri che tira: Saitta para, ma la pallina si “arrampica” e lo supera, 1-1. Poco più di un giro d’orologio e nuovo vantaggio maremmano. Cabella spinge il contrattacco, e serve il nuovo assist per il neo acquisto Raffaelli che solo davanti al portiere non sbaglia, 2-1. Le squadre cercano di far girare la pallina con il Castiglione che sembra averne di più. Al 17′ Raffaelli recupera la pallina scippandola a Cortesi, assist sul secondo palo e girata al volo di Guarguaglini, 3-1. Nel finale Cabella serve Equibel, che vede l’inserimento di Maldini a sinistra che fa secco ancora Maggi, 4-1. Poi Esquibel frana su Carrieri in area: Saitta neutralizza il rigore di Marchetti, anche sulla ribattuta e si va al riposo.

Nella ripresa il ritmo cala decisamente. Al 10′ nuovo rigore per i Pumas: Maldini scivola e atterra Maggi, è lo stesso Adriano che dopo il palo è fermato da Ciupi. Il Castiglione invece non sbaglia al 16′: Raffaelli serve Bracali che chiude il triangolo sul secondo palo per Santoni, che mette dentro il 5-1. A 30 secondi dalla sirena Carrieri si fa tutta la pista e fissa il punteggio sul 5-2. Sabato prossimo Blue Factor di scena nella seconda giornata al Capannino contro l’Innocenti Follonica.

A1 Skate Italia Trophy 1g. Blue Factor Castiglione-Pumas Ancora Viareggio 5-2

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, Raffaello Ciupi; Mattia Maldini, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Serse Cabella, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Alex Raffaelli, Diego Bracali, Tomas Escobar Avellaneda. All. Michele Achilli.

PUMAS ANCORA VIAREGGIO: Ernesto Maggi, Matteo Manfredi; Matteo Marchetti, Adriano Maggi, Lorenzo Cortesi, Nicholas Pezzini, Francesco Carrieri, Giuseppe Olivieri, Samuele Barsaglini. All. Mirko Bertolucci.

ARBITRI: Matteo Galoppi di Follonica, Pier Francesco Montomoli di Grosseto.

RETI: pt (4-1) 5’05 Esquibel (C), 7’24 Carrieri (V), 8’38 Raffaelli (C), 17’01 Guarguaglini (C), 22’29 Maldini (C); st 16’24 Santoni (C), 24’26 Carrieri (V).