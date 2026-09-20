CAMPAGNATICO – Incidete di caccia nella zona di Campagnatico. Questa mattina un uomo di 76 anni è rimasto ferito.

La dinamica

L’uomo era a caccia con alcuni amici quando un altro cacciatore ha sparato colpendolo con i pallini ad una mano, ad un braccio e al gomito dell’altro braccio.

La ricostruzione dell’incidente di caccia

L’uomo, un fiorentino, avrebbe dichiarato di voler sparare ad alcuni uccelli che aveva sentito e visto muoversi e volare, e che sarebbero partiti di dietro la vegetazione. Ha invece colpito un altro cacciatore.