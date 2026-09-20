GROSSETO – 60 anni di matrimonio, tre mesi di fidanzamento. Un’intera vita insieme. Pietra e Gino festeggiano le nozze di diamante.

Un traguardo che la coppia, 80 e 85 anni, celebrerà nella chiesa del Crocifisso a Grosseto, con la messa e la benedizione, circondata da amici e parenti. Un legame che affonda le radici a Messina, città di Pietra, dove i due si sposarono dopo appena tre mesi di fidanzamento. Lui, originario della zona dell’Alberese, la portò a costruire una vita insieme in Maremma.

Una storia lunga una vita

Dieci anni fa, per le nozze d’oro, Pietra Restuccia, e Gino Andreozzi, si erano “risposati” nella chiesa di San Francesco a Grosseto con Padre Renzo, con la cerimonia poi proseguita a Principina. Un ricordo, quello dei cinquant’anni di matrimonio, che Pietra custodisce con affetto insieme alle tante fotografie di una vita condivisa.

Oggi la coppia può contare su una grande famiglia, con quattro nipoti. Pietra, ex infermiera molto conosciuta in città, negli ospedali e nelle case di riposo, ha voluto condividere pubblicamente la sua gioia per questo traguardo.

«Mi sento amata. Grazie per quel che mi è stato dato»

«Vorrei rendere pubblica la mia serenità come moglie, mamma, nonna, parente, amica, volontaria, infermiera – racconta Pietra –. So che a tutti farà piacere sapere della mia felicità: arrivare a 60 anni di matrimonio con la grazia di Dio e sentirmi amata e rispettata da tutti. Ringrazio per tutto quello che mi è stato concesso di vivere, in particolare per la mia bellissima famiglia e per i miei quattro nipoti».