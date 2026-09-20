BAGNO DI GAVORRANO – Segno 2 per il Follonica Gavorrano, che espugna 2-0 il Pianigiani e batte il San Donato Tavarnelle con una doppietta di Pino nella ripresa. il tutto regalandosi la vetta del girone E a dieci punti assieme al Prato.

Nei primi 10 minuti di gioco le due formazioni si studiano, cercando di entrare nei 16 metri avversari soprattutto con alcuni traversoni senza successo.

La prima occasione del match arriva al 21′ per il San Donato Tavarnelle, con una conclusione dalla distanza che termina fuori non di molto. I minerari rispondono al 24′ con una girata di Vari dal vertice sinistro, palla a lato.

Alla mezz’ora ci prova anche Pino da fuori, la sfera termina alta sopra la traversa.

Al 40′ Lastoria viene impegnato con una conclusione centrale ma potente dal limite dell’area, il portiere biancorossoblù para in due tempi.

Dall’altra parte risponde Mutton con un colpo di testa che si spegne fuori di un soffio.

Alla prima occasione della ripresa il team ospite passa in vantaggio, all’8′, su calcio d’angolo: Pino è il più lesto di tutti a fiondarsi sulla sfera e di testa mette dentro il gol dello 0-1.

Due minuti più tardi Pescicani sfiora il raddoppio dopo una bella triangolazione, ma apre troppo il piattone e la palla esce.

Al 13′ miracolo con i piedi di Lastoria su un tiro a distanza ravvicinata, il portiere del Follonica Gavorrano sventa.

I padroni di casa tentano la reazione e si rivedono al 20′ con un tiro alto dalla distanza e al 23′ con un diagonale a lato, per poi sfiorare clamorosamente il pari al 29′ con Ciravegna, colpendo un palo da una mischia in area su calcio d’angolo.

Dall’altra parte ci prova Mutton al 34′ con una girata insidiosa da fuori che termina sul fondo. Poco dopo Presta parte solo e conclude, ma non inquadra lo specchio.

Al 41′ arriva il gol che chiude i giochi: bella palla di Marino per l’inserimento di Pino, che trova l’angolino e il raddoppio per i biancorossoblù.

Al 45′ Presta cerca il tris, in contropiede salta tre avversari e conclude a botta sicura, Neri con i piedi gli nega la gioia del gol con un grande intervento.

In pieno recupero ancora Presta cerca il gol con un tiro di potenza che Neri respinge con i pugni. Portiere di casa ancora bravo su Mutton poco dopo.

È l’ultima occasione del match, che si chiude sullo 0-2 per il Follonica Gavorrano dopo 5′ di recupero. Vittoria dedicata al magazziniere biancorossoblù Tommaso Macii, con i migliori auguri della società mineraria di pronta guarigione (al termine del primo tempo Macii ha accusato un lieve malore, prontamente aiutato dai sanitari presenti).

SAN DONATO TAVARNELLE: Neri, Morelli, Riccobono, Torrini (11′ st Calonaci), Ciravegna, Lomangino (25′ st Iaiunese), Gistri, Ciacci (11′ st Sacchini), Muteba (42′ st Borri), Pecchia (11′ st Pertica), Belloni. A disposizione: Musio, Barizza, Catanese, Posniak. All. Bagatti.

UsFG: Lastoria, Aprile, Biancon, Ceccuzzi (31′ st Marino), Croce (49′ st Biagioni), Mutton, Masoni (22′ st Ferretti), Pescicani (31′ st Guerrini), Pino, Vari (24′ st Presta), Pellegrini. A disposizione: Voda, Andreoli, Lorenzi, Presta, Proietti. All. Manni.

ARBITRO: Noto di Pisa. Ass.ti: Mantuano di Latina e Mastrantonio di Albano Laziale.

MARCATORI: 8′ st e 41′ st Pino.

NOTE: Recupero: pt 0′, st 5′. Ammoniti Gistri, Muteba, Ceccuzzi, Marino. Espulso: Massimo Bagatti (all. San Donato)

“Dedichiamo questa vittoria al nostro magazziniere Tommaso – ha detto mister Manni – speriamo che da mercoledì sia già con noi. Come squadra siamo stati bravi, abbiamo giocato una partita importante e seria ed è arrivato un giusto premio per quanto fatto. La dedica è tutta per Tommy. Siamo appena alla quarta giornata, ma tappe come questa, come ho detto ai ragazzi, restano incise nel percorso verso il nostro obiettivo. Dobbiamo diventare squadra, creare un’identità chiara e prenderci anche qualche rischio in più. Possiamo ancora alzare un pochino il livello. Dall’altra parte, però, non dobbiamo dimenticare che avevamo di fronte una signora squadra, costruita attraverso un investimento importante e durissima da affrontare, soprattutto su questo campo. Il merito va davvero ai ragazzi, a chi è entrato, a chi è rimasto in panchina, ai dirigenti, al preparatore e anche a Simone, che oggi si è trasformato in magazziniere. Ci godiamo quanto fatto in queste tre partite disputate in sette giorni. Non abbiamo ancora fatto niente, ma era doveroso concedere un premio alla squadra e abbiamo optato per una giornata di riposo in più. Dobbiamo rimanere lucidi e sereni e arrivare pian piano al nostro obiettivo, costruendo un cammino nel quale ci si possa divertire e raggiungendo senza grossi patemi il primo traguardo assoluto, quello dei 42 punti. Dieci li abbiamo fatti, ne mancano 32. Ripartiamo dalla buonissima prova di oggi e da mercoledì prepareremo il Sasso Marconi”.