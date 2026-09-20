GROSSETO – Tre campi nuovi di zecca, spogliatoi completamente ristrutturati, luci a led. Con gli ultimi interventi gli impianti polivalenti della Uisp di viale Europa (calcio a 5 e tennis) diventano un vero e proprio gioiello per il comitato, ma anche per tutti gli sportivi che ne fanno uso.

I lavori hanno portato al rifacimento completo di due dei tre campi – l’altro era stato ammodernato meno di un anno fa – con erba sintetica di ultima generazione, che garantisce maggiore stabilità, rimbalzi della palla eccellenti e una resistenza agli agenti atmosferici massima. Contestualmente sono state sostituite le luci dei lampioni con moderni led e sono stati completamente ristrutturati gli spogliatoi.

“Crediamo di aver messo a disposizione dei nostri soci, delle squadre di calcio a 5 e dei tennisti – sottolinea il presidente Uisp, Massimo Ghizzani – delle strutture veramente eccellenti, che invogliano a fare sport. La Uisp di oggi deve guardare anche a questo: promuovere attività sportiva per tutti, ma puntando sempre più sulla qualità degli impianti”.

A completare il quadro c’è poi l’installazione di telecamere fisse sui tre campi. Questi dispositivi permetteranno di registrare tutte le partite di calcio a 5 dei campionati e dei tornei Uisp, garantendo una copertura totale e in tempo reale alle competizioni amatoriali.

“È la novità di quest’anno – aggiunge Ghizzani – nell’ottica di una sempre maggiore digitalizzazione e modernizzazione della nostra offerta. Abbiamo intercettato le richieste dei nostri giocatori più giovani, ma c’è grande entusiasmo tra tutte le squadre. Possiamo definirlo un progetto pilota che potrà essere esportato anche ad altre attività sportive, a cominciare dal calcio a 11”.