CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Tentato furto a Vetulonia, nel comune di Castiglione della Pescaia, dove dei malintenzionati si sono intrufolati in una casa in località Val di Campo, Poggio Pepe.

L’amara sorpresa

I ladri hanno forzato una finestra e una volta dentro rovistata dappertutto. Quando la proprietaria è rientrata (si era assentata per circa un’ora) ha trovato cassetti aperti, quadri staccati dai muri (forse cercavano una cassaforte) e la cristalliera in frantumi.

Sembra che sia stato malmenato anche il cane che è apparso terrorizzato.

Le segnalazioni e le indagini

Alcuni componenti del gruppo del Controllo di vicinato avrebbero segnalato e descritto alcune persone che si sarebbero aggirate con fare sospetto nella zona. Sul tentato furto indagano i carabinieri.