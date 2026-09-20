GROSSETO – Come viene percepita la Maremma agli occhi degli investitori internazionali? Non ci sono solo natura, butteri, fenicotteri, parchi, ma anche immobili. E di lusso.

Spesso, vivendo la quotidianità del territorio, rischiamo di dare per scontata un certo tipo di ricchezza storica e paesaggistica che ci circonda. Eppure, guardando oltre confine, la Maremma si conferma non solo come una meta turistica d’eccellenza, ma come una vera e propria frontiera del mercato immobiliare di altissima fascia, ricercata da chi non si accontenta di una semplice dimora, ma desidera acquistare un pezzo di storia.

A confermarlo è un recente e dettagliato report pubblicato dal portale specializzato Irecom (Italian real estate company). L’osservatorio traccia una mappa dei 123 castelli attualmente in vendita nel nostro Paese, e la Toscana domina questa particolarissima classifica con ben 35 manieri sul mercato italiano. Il dato più interessante, però, è come viene posizionata la Maremma in questo scacchiere del lusso globale.

La Maremma e la tenuta da 408 ettari

L’articolo, rivolto ad acquirenti stranieri con budget milionari, divide la Toscana in tre macro-mercati. Se Firenze e il Chianti rappresentano le mete dal prestigio più “classico” e dai prezzi decisamente alti per spazi ridotti, la Maremma viene descritta come un affascinante confine esterno, il luogo dove è ancora possibile scoprire proprietà dalle metrature imponenti e tenute che altrove sarebbero inimmaginabili.

Il report cita esplicitamente un castello maremmano attualmente sul mercato che porta in dote ben 408 ettari di terreno. Un’estensione monumentale che fa pensare come l’acquisto di un immobile possa trasformarsi presto nella gestione di un vero e proprio ecosistema agricolo e naturalistico.

Agli occhi dei compratori internazionali, la Maremma rappresenta l’autenticità degli ampi spazi. Non è il “salotto” affollato del centro storico fiorentino, ma un rifugio esclusivo dove l’architettura (fortificata o meno) si fonde con una natura che detta ancora le sue regole.

L’articolo ci ricorda che chi cerca un castello da queste parti non sta comprando solo mura medievali, ma una dimensione di vita, spesso con l’obiettivo di trasformare queste strutture in tenute multifunzionali, oasi di ospitalità di lusso o eccellenze vitivinicole.

Leggere queste analisi settoriali (con anche dettagli sulle tasse e pratiche da seguire) ci restituisce un’altra immagine del nostro territorio: una Maremma che è capace di attrarre capitali e sogni da ogni parte del mondo. Un patrimonio di pietre, torri e colline che, visto da fuori, appare ancora più imponente. Anche se, c’è da dirlo, per pochi.