GROSSETO – Anche la provincia di Grosseto all’11esima edizione del Trofeo CONI 2026 in programma a Bari dal 4 al 7 ottobre, rappresentata da una squadra di giovani atleti del judo, della vela e del cricket. Gli atleti sono stati ricevuti insieme ai tecnici nel Palazzo della Provincia, dal vicepresidente Valentino Bisconti e da Francesca Fusco, fiduciaria locale del Coni, che ha portato anche i saluti del delegato provinciale Aldo Peronaci.

“Siamo felici di ricevere in Provincia questi giovani atleti, – afferma il vicepresidente Valentino Bisconti –che testimoniano la vitalità e la qualità dello sport giovanile maremmano, fatto di talento, dedizione, entusiasmo e capacità di fare squadra. Questi ragazzi sono un orgoglio per il nostro territorio, grazie al lavoro prezioso dei tecnici e delle società sportive maremmane. Il Trofeo CONI sarà una straordinaria occasione di crescita, che permetterà loro di confrontarsi con coetanei provenienti dalle altre regioni dìItalia. Rivolgo a tutto il gruppo un grande in bocca al lupo, con l’augurio di vivere pienamente questa avventura, portando a Bari l’entusiasmo e i valori che ci contraddistinguono”.

“È un grande piacere per me salutare la partenza della spedizione grossetana al Trofeo CONI 2026 in terra di Puglia – afferma Aldo Peronaci, delegato provinciale Coni – Un caloroso in bocca al lupo alle giovani atlete e ai giovani atleti che rappresenteranno la nostra provincia in quelle che a buon titolo vengono definite le Miniolimpiadi del CONI, con giornate di vera e sana competizione sportiva multidisciplinare, in un contesto in cui si creano amicizie, ci si diverte ma soprattutto si cresce tutti insieme, come testimoniano i grandissimi campioni del nostro sport, ricordando il loro esordio in una competizione strutturata, avvenuto proprio in una delle dieci precedenti edizioni del Trofeo CONI. Un grande ringraziamento va anche ai tecnici, ai volontari, agli accompagnatori, al personale degli uffici del CONI Toscana che hanno reso concretamente possibile tutto questo”.

Saranno questi i ragazzi che rappresenteranno la provincia di Grosseto a Bari, nel Trofeo Coni, una vera “mini Olimpiade” che coinvolgerà oltre 5.000 partecipanti provenienti da tutta Italia.

Di seguito la delegazione ufficiale, ordinata per disciplina:

Judo

• Bakr Ganat (2014) – Scuola Media G. Pascoli di Grosseto

Tecnici

• Stefano Mazzetti – Sakura Grosseto

• Laura Tosti – Judo Kway Piancastagnaio (tecnico accompagnatore)

Cricket

Atleti

• Crompton Nassim (2012) – Scuola Media Roccalbegna

• Brambilla Bianca (2012) – Scuola Media Roccalbegna

• Musarella Simone (2012) – Scuola Media Castel del Piano

• Rossi Emma (2012)

• Rossi Gaia (2012)

• Durazzi Lorenzo (2012)

• Di Iorio Noah (2012) – Scuola Media Santa Fiora

Tecnici accompagnatori

• Giuseppe Merlo – Maremma Cricket Club Grosseto

• Antonio Lenzi – Maremma Cricket Club Grosseto

Vela – Classe RS Feva (equipaggio doppio misto)

Timoniere

• Gabriele Lizzulli – nato il 18/02/2014 a Grosseto, residente a Orbetello Terzo al Campionato Mondiale e Campione Europeo Classe Open Skiff

Prodiera

• Manon Thibau – nata il 18/08/2012 ad Anversa (Belgio), residente a Scansano

Allenatore

• Federico Andreotti – Seaside Sport Academy (Talamone – Orbetello) Allenatore FIV di terzo livello