BAGNO DI GAVORRANO – Per la quarta giornata del girone E di Serie D il Follonica Gavorrano sarà di scena domenica alle 15 sul campo dello stadio Pianigiani di Tavarnelle Val di Pesa, dove affronterà il San Donato Tavarnelle.

I biancorossoblù sono attesi da una trasferta insidiosa, contro una delle squadre più in forma del campionato. I gialloblù si presentano infatti a quota 7 punti dopo le prime tre gare, reduci dal pareggio in casa della Terranuova Traiana per 1-1 e con un ruolino di 6 gol fatti e 3 subiti.

Stesso bottino per il Follonica Gavorrano dopo il successo con il Ghiviborgo per 1-0, portando i ragazzi di Manni a quota 7 con 4 gol fatti e solo 1 subito.

Per l’allenatore biancorossoblù si tratta quindi di una trasferta molto insidiosa. “Affrontiamo forse la squadra più di categoria di tutte – commenta mister Manni –. Sono due anni che vado su quel campo, hanno una loro dimensione e una squadra costruita con caratteristiche precise, molto fisica, che ti sporca le giocate. Quest’anno, inoltre, hanno alzato notevolmente anche il tasso qualitativo con giocatori importanti, perché sono arrivati Riccobono e Regoli, anche se quest’ultimo finora non è stato utilizzato molto. Hanno poi altri elementi di valore nel reparto offensivo. Credo che, per certi versi, quella contro il San Donato sia la partita più complicata, perché conosco perfettamente le loro caratteristiche. Hanno una grandissima forza fisica, molto agonismo e giocatori veramente importanti davanti. Dovremo raccogliere tutte le energie e anch’io dovrò avere il coraggio di pescare qualcosa dalla rosa, perché tre partite in una settimana cominciano a essere tante per qualcuno. Chiaramente non posso pensare di cambiare radicalmente l’intera squadra, ma dovrò fare le giuste valutazioni. Andremo a disputare prima di tutto una partita nella quale dovremo mettere l’elmetto e battagliare. Se saremo bravi a tenere botta potremo mettere in campo le nostre qualità”.

Per quanto riguarda gli scontri diretti tra le due squadre, nel girone di andata dello scorso anno è arrivato un pareggio per 1-1, con un gol da 30 metri segnato da Pimpinelli. Stesso risultato anche nella gara di ritorno.

Nella stagione 2024/25 sono arrivate una vittoria per parte, con un 1-2 al Malservisi-Matteini per il San Donato Tavarnelle e uno 0-1 per il Follonica Gavorrano al Pianigiani.

Nell’annata precedente un pareggio per 0-0 in trasferta e una vittoria per 2-1 tra le mura amiche. Nella stagione 2021/22, quella della promozione del San Donato Tavarnelle in Serie C ma anche della conquista della Coppa Italia del Follonica Gavorrano, erano arrivati in campionato un pareggio pirotecnico per 3-3 in casa e una sconfitta per 0-1 in trasferta, oltre a un pareggio per 1-1 in coppa valso poi il passaggio del turno ai rigori per i minerari.

Per quanto riguarda gli ex, nel San Donato Tavarnelle giocano Matteo Morelli, al Follonica Gavorrano nella stagione 2024/25, Lorenzo Cellai, nella prima parte della stessa stessa annata e Vieri Regoli, che aveva partecipato all’ottima stagione 2023/24.

Ex del San Donato sono invece Stefano Croce, impegnato in gialloblù nelle scorse due stagioni,

Antonino Pino dal 2019 al 2022 e Giulio Giordani, per tre stagioni dal 2017 al 2020.