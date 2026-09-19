SCARLINO SCALO – La mattinata di raccolta firme organizzata da Scarlino nel Cuore e dedicata alla sicurezza stradale di viale Matteotti ha visto una grande partecipazione e raccolto la soddisfazione dei promotori.

Dalle 9:00 alle 13:00, al banchino davanti alla coop del paese, un flusso costante di cittadini si è fermato per firmare «E, soprattutto, per raccontare la propria esperienza quotidiana su quella strada – ricordano da Scarlino nel Cuore – la velocità eccessiva in ingresso all’abitato, le strisce pedonali poco visibili, il manto stradale segnato da buche e avvallamenti».

«La risposta delle persone è stata al di sopra di ogni aspettativa – dichiarano i promotori – L’adesione di questa mattina dice una cosa sola: è un tema che i cittadini sentono davvero, perché lo vivono tutti i giorni. Non ci siamo limitati a raccogliere firme, abbiamo ascoltato decine di segnalazioni e testimonianze. Chi ha firmato non lo ha fatto per appartenenza politica, ma perché quella strada la percorre con i propri figli».

Vista l’alta partecipazione e l’interesse, il gruppo ha deciso di proseguire la raccolta nei giorni successivi. «I moduli dove poter firmare rimangono disponibili al Bar Lo Smeraldo e Bar da Gigi, entrambi a Scarlino Scalo, i cittadini potranno firmare negli orari di apertura».

Le firme raccolte saranno consegnate all’amministrazione comunale e alla Provincia di Grosseto. «Ne daremo comunicazione anche agli organi di stampa locali – precisano da Scarlino nel Cuore – insieme alle richieste già illustrate: interventi per ridurre la velocità in ingresso all’abitato, attraversamenti pedonali più visibili e messi in sicurezza e il ripristino del manto stradale».

«Ringraziamo tutti i cittadini che si sono fermati e i due esercizi che hanno accettato di ospitare i moduli per continuare la raccolta firme – concludono – Questa è la dimostrazione che quando si parte dai problemi reali delle persone, la partecipazione arriva».