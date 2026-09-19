GROSSETO – Sesto impegno campionato per il Grifone, pronto a dar battaglia, ancora al suo Zecchini, al Perugia, sotto in classifica di due punti. Umbri reduci da due sconfitte in cui hanno incassato sei reti, mentre. torelli hanno alle spalle due segni X, compreso l’ultimo con il Campobasso (foto d’archivio di Paolo Orlando).

“Abbiamo recuperato la partita di mercoledì – ha detto mister Indiani – e siamo pronti per affrontare questa nuova difficile gara. Dove lavorare? Su tutti i difetti che abbiamo, che abbiamo ancora, e ancor tanto, come quelli che ci hanno portato a pareggiare col Campobasso. Ma è tutto normale per una squadra così giovane e inesperta, non c’è da stupirsi di niente, ci sarebbe da stupirsi del contrario, se noi avessimo saputo addormentare la gara. Bisogna migliorare tutte queste cose e portarci dietro tutte le altre bellissime cose che stiamo facendo. Dobbiamo giocare e portare palla, se non ce la facciamo più ci ritiriamo e non siamo bravi a ritirarci”.

Gori di nuovo a disposizione. “Ma non è automatico – Ha cagginto il tecnico biancorosso – c’è sempre da valutare la condizione di chi dovrebbe entrare e il recupero di chi ha fatto due partite. Sono convinto che il problema delle tre partite è la terza, ma potremmo aver recuperato tutti bene. Il Grifone umbro? Ha fatto un sacco di acquisti, sono entrati in ritardo i nuovi proprietari e così i nuovi giocatori, che avranno ancora da amalgamarsi, ma ci sono grosse individualità, in panchina, nella proprietà. In qualche maniera li affronteremo. Davide contro Golia? Lo era anche contro Spezia o Campobasso”.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 20,30 al Comunale Carlo Zecchini.

Il programma della 6a giornata del girone B di serie C:

Forlì-Torres

Atalanta U23-Ravenna

Reggiana-Latina

Vado-Pescara

Campobasso-Pineto

Grosseto-Perugia

Gubbio-Ostiamare

Guidonia Montecelio-Livorno

Pianese-Sambenedettese

Spezia-Vis Pesaro

La classifica:

Spezia 13 punti: Reggiana, Ravenna 11; Livorno 10; Grosseto, Atalanta U23, Torres 9; Guidonia Montecelio, Forlì 8; Campobasso, Gubbio, Perugia 7; Pineto 6; Pescara, Latina 5; Vado 4; Ostiamare 3; Pianese 2; Sambenedettese, Vis Pesaro 1