SCARLINO – Un progetto agricolo capace di dare nuova vita e nuove prospettive al podere Bottonaio I, nel cuore di Pian d’Alma. Il Comune di Scarlino ha pubblicato il bando per affidare in concessione l’unità poderale che fa parte del complesso agricolo forestale regionale delle Bandite di Scarlino.

Si tratta di una proprietà di circa 18,5 ettari, a tre chilometri dal Puntone, composta prevalentemente da terreni seminativi, ai quali si aggiungono oltre due ettari di oliveto e i fabbricati rurali. Una realtà che il bando punta a valorizzare attraverso un progetto capace non soltanto di garantirne la gestione agricola, ma anche di svilupparne nel tempo le potenzialità.

La concessione avrà una durata di 15 anni. Chi parteciperà dovrà infatti presentare un proprio progetto di utilizzazione e valorizzazione, indicando le attività che intende sviluppare e gli interventi previsti. Tra gli aspetti che saranno maggiormente considerati nella valutazione ci sono gli investimenti sui terreni e sui fabbricati, la trasformazione e la vendita dei prodotti aziendali, la coltivazione di varietà locali, l’agricoltura biologica, l’apicoltura, la gestione della risorsa idrica e l’impiego di energie rinnovabili compatibili con l’attività aziendale.

L’obiettivo è quindi quello di affidare il Bottonaio I a un soggetto che possa prendersene cura nel lungo periodo, mantenendone la vocazione agricola e allo stesso tempo investendo nel recupero e nella valorizzazione del patrimonio esistente. Il bando prevede, tra gli interventi obbligatori, anche il recupero produttivo dell’oliveto, che conta circa 200 piante, e la manutenzione dei beni compresi nella concessione.

L’affidamento avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa: fino a 60 punti saranno assegnati al progetto di utilizzazione e valorizzazione, 10 alla tipologia del soggetto proponente e 30 all’offerta economica. È inoltre previsto un sopralluogo obbligatorio al podere prima della presentazione della domanda.

C’è tempo fino alle 13.00 di lunedì 16 novembre 2026 per partecipare. La documentazione dovrà pervenire al Comune di Scarlino, gestione Bandite di Scarlino, in via Martiri d’Istia 1. Il bando completo, il disciplinare e la modulistica sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune e sul sito della Banca della Terra.