MASSA MARITTIMA – Nella giornata del 18 settembre, la segreteria regionale Toscana di Unarma, associazione sindacale carabinieri, con il segretario generale regionale Costantino Fiori e il consigliere regionale Giuseppe Dies, ha visitato alcune strutture dell’Arma nel territorio di Massa Marittima.

La giornata ha interessato il Nucleo carabinieri biodiversità – Reparto a cavallo della Marsiliana, la Tenenza carabinieri di Massa Marittima e il Nucleo carabinieri forestale di Massa Marittima, con incontri diretti con il personale e momenti di confronto sulle diverse realtà di servizio.

Tra le tappe della giornata, la Marsiliana rappresenta senza dubbio una delle eccellenze dell’Arma in Maremma: un patrimonio di professionalità, tradizione e competenze specialistiche che costituisce un vero valore aggiunto per il territorio.

La delegazione è stata accolta dal maresciallo capo Bruno Forieri, comandante del Nucleo carabinieri biodiversità – Reparto a cavallo, insieme ai suoi collaboratori, che hanno accompagnato i rappresentanti di Unarma alla scoperta delle attività della struttura.

Il complesso ospita 140 cavalli e rappresenta un punto d’incontro tra la tradizione maremmana e competenze altamente specialistiche. Qui il lavoro quotidiano comprende l’allevamento, la selezione, la cura e la preparazione degli animali destinati ai servizi ippomontati dell’Arma, alcuni dei quali sono destinati al Reggimento corazzieri del presidente della Repubblica.

«La prima cosa che colpisce sono naturalmente i cavalli, ma dopo pochi minuti ci si rende conto di quanto lavoro ci sia dietro e di quanto siano importanti le persone che se ne occupano ogni giorno», hanno dichiarato Fiori e Dies. «Alla Marsiliana abbiamo incontrato colleghi con competenze molto particolari e conosciuto una struttura profondamente legata alla Maremma».

La visita è poi proseguita alla Tenenza carabinieri di Massa Marittima, presidio dell’Arma a diretto contatto con il territorio e con la comunità, e nel pomeriggio al Nucleo carabinieri forestale, dove il confronto con il personale ha riportato l’attenzione sulla tutela dell’ambiente, dei boschi e delle aree rurali della Maremma.

«Le prerogative sindacali ci consentono di entrare nei luoghi dove i colleghi lavorano, ma per noi il diritto di visita non si esaurisce in un adempimento. Serve a conoscere direttamente le realtà, ascoltare il personale e capire le specificità dei diversi reparti. La Marsiliana ne è stata un esempio particolarmente significativo».

Unarma – associazione sindacale carabinieri – è la prima sigla storica nell’associazionismo del comparto sicurezza a ordinamento militare, nata il 3 febbraio 1993. Tutela i diritti e le prerogative del personale dell’Arma dei carabinieri, con una presenza capillare su tutto il territorio nazionale.