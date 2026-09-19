GROSSETO – Ci sono quattro mezzi coinvolti in un incidente stradale avvenuto pochi minuti da sull’Aurelia, tra Grosseto e Rispescia, all’altezza della strada di Banditella.

Nello scontro sono coinvolti due camion e due auto e ci sono due persone ferite. Un uomo e una donna di 70 anni.

I soccorsi e i feriti

Sul posto gli operatori sanitari della Croce rossa che si stanno prendendo cura della persona ferita.

Traffico rallentato

Il traffico è parzialmente bloccato: sulla corsia di sorpasso riescono a passare le automobili ma i mezzi più grossi, tipo l’autobus, sono al momento fermi.

Stanno intervenendo i Vigili del fuoco. Sul posto la Polizia stradale per rilievi e stabilire la dinamica dell’incidente.