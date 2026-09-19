FOLLONICA – In vista dell’imminente avvio dei campionati italiani di hockey su pista, due appuntamenti nell’agenda del Follonica Hockey. La società follonichese presenterà tutti i suoi giocatori, tecnici e rose, dai piccoli del vivaio fino ai campioni della massima serie, mercoledì 23 settembre alle 17 al Village Pappasole, loro sponsor da anni.

Altro appuntamento venerdì 25 settembre alle 19 in Piazza Sivieri a Follonica col Gran Gala dell’hockey. Una sfilata completa che vedrà protagonisti i biancoazzurri più le atlete del settore pattinaggio divise in vari gruppi di allenamento. Venerdì sarà anche il momento ideale per caricare la squadra a pochissime ore dal grande debutto stagionale che sarà sabato 26 alle 20:45 con la prima partita ufficiale dello Skate Italia Trophy, ovvero il derby contro il Castiglione.

Attraverso lo sport, e in particolare attraverso l’Hockey su pista, Follonica continua a raccontare la propria identità: spirito di sacrificio, senso di appartenenza e passione condivisa. La presentazione della squadra sarà dunque occasione per celebrare questi valori insieme ai protagonisti della nuova stagione.