GROSSETO – Sull’allarme del sindacato Sunia sull’emergenza abitativa a Grosseto, interviene Demetrio Cozzupoli (responsabile del dipartimento per la casa, le politiche abitative, l’edilizia residenziale pubblica del Pd Grosseto), che si rivolge direttamente all’amministrazione comunale.

«Il quadro tracciato dal Sunia mostra chiaramente il fallimento delle politiche abitative locali e nazionali. A fronte di oltre 700 famiglie grossetane che hanno fatto domanda per un alloggio Erp, le assegnazioni nel 2026 sono state appena una decina. È una goccia nel mare dell’emergenza. Il Comune di Grosseto, dello stesso colore del Governo che tanto incensa il piano casa, non può continuare a giustificarsi o a scaricare le responsabilità, rimanendo a guardare mentre centinaia di nuclei familiari rischiano di finire per strada».

Cozzupoli punta poi il dito contro la narrazione della destra di governo: «A destra si sperticano nel decantare un presunto “Piano Casa“, che non rifinanzia il fondo affitti e la morosità incolpevole e che all’atto pratico mette sul piatto risorse davvero esigue per la ristrutturazione degli alloggi Erp da riassegnare, che a Grosseto non risolveranno nulla. Non è un caso se persino in Europa la casa e le politiche abitative sono tornate al centro dell’agenda politica pubblica come pilastro dei diritti sociali indispensabili».

Di fronte alla paralisi attuale, il Partito Democratico presenta proposte concrete per sbloccare la situazione immobiliare cittadina: «Serve una svolta d’impatto. Tra le proposte centrali del Pd anche per le prossime amministrative ci sarà sicuramente anche l’istituzione dell’Agenzia Sociale per la Casa, uno strumento oggi del tutto assente a Grosseto.

L’Agenzia opera come intermediario tra proprietari privati e inquilini e offre garanzie sui pagamenti dei canoni ai locatori per spingerli ad affittare a prezzi calmierati e sostenibili. Considerando l’attuale successo dei contratti a canone concordato a Grosseto, una simile struttura consentirebbe di riattivare il mercato, incentivando i proprietari a rimettere in circolo gli immobili vuoti invece di tenerli sfitti per paura della morosità o dei costi.

Occorre smuovere il patrimonio privato inutilizzato con incentivi e garanzie pubbliche, affiancando a interventi strutturali una vera politica di sostegno per chi un tetto non può permetterselo».