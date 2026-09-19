FOLLONICA – Si conclude sabato 19 settembre la stagione 2026 di “Un Mare Senza Barriere”, il progetto promosso dal Comune di Follonica e realizzato dalla Società Nazionale Salvamento – Sezione di Follonica sulla spiaggia antistante la ex Colonia Marina. Confermata per il secondo anno consecutivo, l’iniziativa offre gratuitamente alle persone con disabilità esperienze in mare su prenotazione, con operatori appositamente formati e assistenza dedicata.

Il bilancio aggiornato al 19 settembre registra 108 servizi erogati, con una crescita del 140%.

Le attività disponibili sono passate da una a cinque; allo snorkeling assistito si sono affiancati avvicinamento all’acqua, bagno assistito, esperienze con le unità cinofile di salvataggio e avvicinamento al Sup. Un ampliamento che ha consentito di rispondere a esigenze e livelli di autonomia differenti. Quasi la metà dei servizi riguarda persone residenti fuori dalla provincia di Grosseto, di cui 10 non avevano mai svolto prima attività acquatiche.

“Follonica ha tutte le caratteristiche per essere un punto di riferimento nazionale per un mare sicuro, accessibile e inclusivo – dichiara il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani, e continua – partiamo da condizioni naturali particolarmente favorevoli, con un fondale dal dolce declivio che rende la balneazione più agevole, alle quali si aggiungono un piano di salvamento collettivo di eccellente livello e strutture e servizi sempre più attenti all’accessibilità. È un patrimonio sul quale vogliamo investire e costruire una vera vocazione della nostra città. A tutto questo affianchiamo progetti sociali concreti come “Un Mare Senza Barriere”, un’esperienza unica nel suo genere per le caratteristiche del servizio e un fiore all’occhiello della nostra amministrazione. È anche così che vogliamo valorizzare Follonica, rendendo il suo mare sempre più accessibile”.

«È un progetto che ho particolarmente a cuore e che ho voluto sostenere e realizzare per il secondo anno – afferma Sandro Marrini, assessore con delega al Sociale e Welfare – sono felice dei risultati, perché dietro ogni servizio ci sono una persona, una famiglia e un’opportunità che prima poteva sembrare irraggiungibile. Rendere il mare accessibile significa dare concretezza alle politiche sociali e a un welfare vicino ai bisogni delle persone. Vogliamo continuare a migliorare questo percorso, ascoltando gli utenti e lavorando con la Società Nazionale Salvamento per ampliare le possibilità di partecipazione. Ringrazio anche l’ingegnere Luigi Mansi che ha voluto essere presente a questo momento di particolare coinvolgimento».

«Ringrazio il Comune di Follonica per aver sostenuto il progetto per il secondo anno consecutivo e tutti i nostri volontari, del cui operato sono profondamente soddisfatto – dichiara Giorgio Lolini, direttore di sezione della Società Nazionale Salvamento – Sezione di Follonica – Hanno affrontato ogni giornata con preparazione, disponibilità e attenzione alle esigenze di ciascuno».

«La sperimentazione dei servizi introdotti intorno allo snorkeling assistito ha dato risultati positivi: avvicinamento all’acqua, bagno assistito, attività con le unità cinofile e avvicinamento al Sup saranno potenziati nella stagione 2027. Stiamo inoltre studiando la possibilità di introdurre novità che potrebbero rappresentare un cambiamento radicale nelle opportunità offerte dal progetto».

Foto di Giorgio Paggetti