SCARLINO – Da una «disavventura» che lascia l’amaro in bocca a una straordinaria ondata di solidarietà. La storia di Yassine El Haddadi, corriere 38enne di origine marocchina, a cui martedì 15 settembre scorso sono stati rubati 36 pacchi dal furgone nella zona industriale di Scarlino, ha toccato il cuore dell’intera Maremma.

Yassine è un volto noto e molto apprezzato dai residenti, al punto che, dopo la notizia del furto e del risarcimento che rischia di dover pagare di tasca propria, un intero territorio si è stretto intorno a lui.

«Dopo che si è saputo quanto successo, ogni consegna è stata una festa – racconta Yassine quasi incredulo, ancora commosso per l’accaduto – le persone mi fermavano, mi chiedevano se potessero fare qualcosa per aiutarmi. Non mi aspettavo questa dimostrazione di affetto e ringrazio davvero tutti per la vicinanza. Anche i miei colleghi si sono dimostrati molto vicini e li ringrazio tutti. Mi sono davvero sentito abbracciato da tutti, c’è stato un affetto grande».

In tanti pronti a pagare per lui

Il tam-tam non si è fermato ai social, dove Yassine aveva inizialmente deciso di raccontare l’episodio in uno sfogo, raccogliendo subito messaggi di sostegno anche da chi, in uno di quei pacchi che non si aspetta più di ricevere, aveva regali o oggetti che attendeva con ansia. La redazione de Il Giunco.net è stata contattata da un’associazione e da privati cittadini: tutti si sono messi a disposizione per organizzare una colletta o addirittura coprire l’intera cifra, per evitare di far pagare il 38enne.

Come spiegato dallo stesso Yassine, l’assicurazione sembrerebbe intervenire a copertura della merce soltanto in caso di furti violenti e altre circostanze, ma non per il caso capitato al lavoratore.

Un “caso” che lo chiamerebbe a dover sborsare più di 400 euro. Circostanza che tuttavia, al momento, gli è stata notificata soltanto verbalmente lasciando Yassine in attesa dell’ufficialità anche della cifra. «Ringrazio di cuore tutte le persone e associazioni che si sono offerte di aiutarmi: non mi aspettavo un affetto simile – ricorda Yassine – Al momento non ho ancora ricevuto la notifica ufficiale con la cifra esatta da pagare, ma solo comunicazioni. Preferisco quindi attendere che mi venga comunicato l’importo preciso prima di capire come muovermi e come gestire qualsiasi eventuale aiuto, anche per una questione di trasparenza e per evitare di raccogliere più del dovuto. Cercherò di tenere tutti aggiornati, per ora grazie davvero a tutti».

Da oggi, intanto, Yassine staccherà la spina. Ad attenderlo ci sono delle ferie programmate già da settimane: partirà per il Marocco, dove si fermerà per una decina di giorni per fare visita alla mamma, della quale si prende cura da sempre.

L’auspicio, condiviso da tutte le persone che in queste ore gli hanno teso la mano, è che questo forte abbraccio collettivo possa smuovere le acque. Chissà che, al suo ritorno dalle ferie, questo grande affetto dimostrato dal territorio non porti a una marcia indietro sulla richiesta di risarcimento. Trasformando una brutta “disavventura”, un furto i cui danni rischiano di ripercuotersi anche sul lavoratore, in una bellissima storia di umanità e comunità.