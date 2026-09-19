SCARLINO – A quanto riportato, al lavoratore sarebbe stata prospettata una richiesta di rimborso superiore a 400 euro per la merce sottratta. Una circostanza che desta forte preoccupazione: chi subisce un furto mentre sta svolgendo il proprio lavoro non può essere lasciato solo e non può rischiare di doverne sostenere personalmente il costo.

«Siamo vicini a Yassine e alla sua famiglia – dichiara Maikol Ricci, segretario NIdiL Cgil Grosseto – Parliamo di un lavoratore che, mentre era impegnato a garantire un servizio, ha subito un reato. È necessario fare piena chiarezza sulle responsabilità e individuare tutte le possibili soluzioni affinché non sia lui a pagare le conseguenze economiche di quanto accaduto».

NIdiL Cgil Grosseto invita Yassine a mettersi in contatto con il sindacato. L’obiettivo è offrirgli assistenza e tutela, verificando la sua posizione contrattuale e ogni strumento utile per evitare o contestare eventuali addebiti.

Allo stesso tempo, il sindacato si rende disponibile a un confronto con l’azienda coinvolta, per ricostruire l’accaduto e trovare una soluzione corretta, che protegga il lavoratore e consenta di gestire il danno senza scaricarlo su chi ne è stato vittima.

«Il lavoro nelle consegne è già segnato da ritmi intensi, pressioni e responsabilità rilevanti – aggiunge Ricci – La nostra priorità è che chi lavora possa ricevere il supporto necessario e che in questo caso si individuino, anche insieme all’azienda, soluzioni eque e concrete per evitare che il danno economico derivante da un furto subito durante il servizio ricada su di lui. NIdiL Cgil Grosseto resta a disposizione per favorire un confronto costruttivo, tutelare il lavoratore e contribuire a chiarire ogni aspetto della vicenda».