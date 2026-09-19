MASSA MARITTIMA – Un’auto ha preso fuoco oggi, sabato 19 settembre, nella zona sotto lo stadio Elmi a Massa Marittima.

L’incendio è divampato poco prima delle 11 di stamattina e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Dalle informazioni fornite dai pompieri l’auto era alimentata a gas metano. La proprietaria, unica occupante del veicolo, accortasi delle fiamme provenienti dalla parte anteriore dell’auto, ha immediatamente arrestato la marcia e richiesto l’intervento dei soccorsi.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto a spegnere l’incendio mediante l’utilizzo di schiuma, prestando particolare attenzione alla bombola di gas presente sul veicolo.

L’intervento è tuttora in corso.

Non si registrano feriti. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Municipale di Massa Marittima per gli accertamenti di competenza.

Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle cause dell’incendio né su eventuali persone coinvolte.