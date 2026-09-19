GROSSETO – L’Hockey Sarzana ha iscritto per la prima volta il proprio nome nell’albo d’oro, vincendo la quarta edizione del Torneo Città di Grosseto – Trofeo Mario Parri. I rossoneri liguri, che hanno costruito un quintetto che può diventare protagonista in A2, hanno costruito la vittoria, sulla pista di via Mercurio, battendo il giovanissimo Spv Viareggio e ingaggiando un bel duello con i grossetani padroni di casa, che sono rimasti sempre incollati agli avversari e portando a casa un bel 5-5 finale.

Il C.P. Grosseto archivia così il triangolare di inizio stagione con una sconfitta di misura contro il Viareggio, maturata nel secondo tempo, e con il pareggio contro il Sarzana.

“Nella seconda partita – commenta mister Massimo Mariotti – siamo andati decisamente meglio della prima. Il prossimo obiettivo sarà quello di far pesare la responsabilità della squadra sulle spalle di Paghi e Saavedra”.

Per il quintetto biancorosso è stato un buon test di allenamento, in vista dell’inizio ormai imminente della Coppa Italia di serie B. Le stelle Saavedra e Paghi, che hanno sposato il progetto grossetano dopo l’autoretrocessione dalla serie A1, si stanno calando nella nuova dimensione e possono aiutare a crescere i giovani che già facevano parte dell’organico, alla ricerca del giusto amalgama, che diventare una delle protagoniste nella nuova categoria.

Il primo incontro del triangolare si è risolto nella ripresa. Bicicchi porta in vantaggio i versiliesi, ma capitan Saavedra pareggia dopo nemmeno due minuti. A 1’05 dalla sirena decide Lorenzo Toti. I biancorossi hanno fatto la partita specialmente nella prima frazione, colpendo anche tre legni, ma il Viareggio ha avuto il merito di crederci fino in fondo.

Il quintetto rossonero del Sarzana ha fatto suo il secondo match di serata.I liguri vanno sul 2-0 dopo 3’20 con Angeletti e Lavagetti, ma il Viareggio si riporta sul 2-2. Angeletti fa tornare avanti il Sarzana a una manciata di secondi dalla fine del tempo. Nella ripresa i sarzanesi controllano il ritorno dei viareggini. Nell’ultimo confronto sulla pista Mario Parri, Sarzana e Circolo Pattinatori hanno dato vita a un incontro che ha divertito il pubblico presente.

Al 3′ il Sarzana usufruisce di un penalty: Luca Squarcia con i gambali ferma il tentativo di Lavagetti, che si vede coprire lo specchio sulla ribattuta. Al 5′ doppia occasione per Saavedra stoppato da Pedroni. Al 5′ Angeletti porta avanti i rossoneri con una conclusione ravvicinata, ma al 7′ Paghi, con una gran legnata riporta la parità. A 3′ dalla conclusione della prima frazione Saavedra si fa parare un rigore da Pedroni, concesso per un fallo su Paghi. Proprio Paghi trova il 2-2, ma Angeletti in contropiede manda il Sarzana al riposo sul 2-3. La ripresa si apre con la steccata vincente di Pablo Saavedra, che vale il pareggio. Passano pochi secondi e Lavagetti firma il 4-3 con una deviazione volante su assist di Angeletti, lo stesso Angeletti serve in contropiede Vanello per il quinto gol.

Il quintetto maremmano non ci sta e Stefano Paghi, dalla destra, accorcia dopo appena 22 secondi. E Saavedra, lanciato da Bruzzi, firma il 5-5. Negli ultimi 5′, i grossetani vanno ripetutamente vicinissimi al sesto gol, ma il portiere Pedroni si supera e regala ai compagni il quarto punto in classifica che permette di conquistare il trofeo. Durante le premiazioni c’è stato anche un momento emozionante, con la consegna del premio “Marco Mariotti” alla memoria di Giampiero Andreani, il giovane diciassettenne, promessa dell’hockey sarzanese, morto in un incidente stradale lo scorso 2 settembre

I TABELLINI

Gara1, Viareggio Hockey-C.P. Grosseto 2-1 (p.t. 0-0)

VIAREGGIO: Torre, Gabriele Toti; Gerbi, Fabbri, Lorenzo Toti, Mora, Rugani, Tomei, Cardelli, Bicicchi. All. Alessandro Martini.

GROSSETO: Squarcia, Riva; Giabbani, Perfetti, Bruzzi, Giusti, Muntean, Civitarese, Paghi, Saavedra. All. Massimo Mariotti.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Gavorrano.

RETI: nel s.t. 3’20 Bicicchi, 5’09 Saavedra, 13’55 Lorenzo Toti.

Gara2, Sarzana- Viareggio 5-3 (p.t. 3-2)

SARZANA: Pedroni, Grossi; Pistelli, Angeletti, Lavagetti, Vanello, Farina, Tonelli, Lagomarsini. All. Giovanni Berretta.

VIAREGGIO: Torre, Gabriele Toti; Gerbi, Fabbri, Lorenzo Toti, Mora, Rugani, Tomei, Cardelli, Bicicchi. All. Alessandro Martini.

ARBITRO: Pier Francesco Montomoli di Grosseto.

RETI: nel p.t. 2’05 Angeletti, 3’20 Lavagetti, 4’40 Fabbri, 9’58 Tomei, 14’28 Angeletti; nel s.t. 0’50 Pistelli, 8’22 Bicicchi, 11’32 Farina

Gara 3, C.P. Grosseto-Sarzana Hockey 5-5 (p.t. 2-3)

GROSSETO: Squarcia, Riva; Giabbani, Perfetti, Bruzzi, Giusti, Muntean, Cardi, Paghi, Saavedra. All. Massimo Mariotti.

SARZANA: Pedroni, Grossi; Pistelli, Angeletti, Lavagetti, Vanello, Farina, Tonelli, Lagomarsini. All. Giovanni Berretta.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Gavorrano.

RETI: nel p.t. 4’55 Angeletti, 6’49 Paghi, 8’49 Pistelli, 13’19 Paghi, 14’35 Angeletti; nel s.t. 2’10 Saavedra, 3’37 Lavagetti, 6’34 Vanello, 6’58 Paghi, 9’59 Saavedra.

ALBO D’ORO: 2023 Follonica Hockey, 2024 C.P. Grosseto, 2025 C.P. Grosseto, 2026 Sarzana Hockey.

PREMI INDIVIDUALI: Lorenzo Angeletti (Sarzana) miglior realizzatore, premio “Roberto Guerrini”, 4 reti; il premio “Marco Mariotti” è stato consegnato alla memoria di Giampiero Andreani, prospetto del Sarzana, morto a 17 anni due settimane fa in un incidente stradale.