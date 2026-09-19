POGGIO MURELLA – Tre giorni di festa per riscoprire una delle tradizioni contadine legate alla vendemmia. A Poggio Murella, nel comune di Manciano, è in corso la Bagana e Festa della Torchiatura, appuntamento organizzato dalla Pro loco del paese da venerdì 18 a domenica 20 settembre. Quest’anno ad ospitare la manifestazione è il rione Case Nuove (Foto: Mario Fontani).

Al centro della festa ci sono la convivialità, la cucina e soprattutto un rito che arriva dal passato: la pigiatura dell’uva e la torchiatura con gli strumenti di un tempo. Un momento che permette di riportare in piazza gesti e usanze legati alla vendemmia e alla vita delle comunità rurali maremmane.

La festa è iniziata venerdì 18 settembre, con l’apertura dello stand gastronomico alle 19:30 e, dalle 21, la musica dal vivo dei Tre Pazzi Avanti Full Band, con un repertorio dedicato al folk e al cantautorato.

Oggi, sabato 19 settembre, si entra nel cuore della manifestazione. Lo stand gastronomico apre alle 19:30, mentre dalle 21 è in programma la musica dal vivo con I Forasakki. A seguire uno dei momenti più caratteristici della festa: la Festa della Torchiatura, con la pigiatura dell’uva e l’utilizzo del torchio secondo la tradizione. La rievocazione della torchiatura rappresenta infatti l’elemento centrale dell’appuntamento di Poggio Murella.

La novità dell’edizione 2026 è rappresentata dalla giornata di domani, domenica 20 settembre, quando la festa proseguirà anche a pranzo: dalle 12 sarà nuovamente aperto lo stand gastronomico del rione Case Nuove.

La Bagana e Festa della Torchiatura è promossa dalla Pro loco di Poggio Murella e ha ottenuto il patrocinio del Comune di Manciano.