CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – A poco meno di un anno dalla conclusione del mandato amministrativo, il sindaco di Castiglione della Pescaia Elena Nappi ha assegnato al vicesindaco Federico Mazzarello la delega politica all’attuazione del programma amministrativo.

Si tratta di una delega particolarmente significativa in questa fase del mandato, con l’obiettivo di rafforzare il monitoraggio sull’attività dell’Amministrazione, verificare lo stato di attuazione degli impegni assunti con i cittadini, favorire il coordinamento tra Giunta e struttura comunale e imprimere nuovo impulso ai progetti ancora da completare.

Un incarico che guarda quindi non soltanto alla conclusione del programma elettorale presentato ai cittadini, ma anche alla necessità di porre le basi per le sfide che attendono Castiglione della Pescaia nei prossimi anni.

«Siamo ormai giunti quasi alla fine del mandato – dichiara il sindaco Elena Nappi – e sono molte le cose che abbiamo fatto e tanti i risultati raggiunti. Ma proprio per questo vogliamo essere ancora più incisivi in questa ultima fase e avere un monitoraggio costante e diretto di ciò che rimane da fare. Per noi il programma elettorale e i progetti presentati ai cittadini rappresentano la strada maestra da seguire».

«Sono numerosi gli atti portati a termine e gli obiettivi raggiunti – prosegue Nappi – ma vogliamo completare il lavoro e, allo stesso tempo, guardare al futuro, mettendo le basi per le sfide che ci attendono negli anni a venire. La nostra visione ha sempre guardato al futuro del paese: nuove sfide ci aspettano e nuove soluzioni dobbiamo e vogliamo trovare».

«Per questo – conclude il sindaco – ho ritenuto fondamentale assegnare al mio vicesindaco una delega estremamente delicata e importante, con l’obiettivo di verificare, coordinare e concretizzare il lavoro ancora da svolgere e, contemporaneamente, contribuire alla programmazione del lavoro futuro. L’attività amministrativa non si improvvisa e non esistono soluzioni semplici a problemi complessi. Avere un monitoraggio puntuale dell’attività amministrativa, garantire il coordinamento tra gli indirizzi politici e il lavoro degli uffici e verificare costantemente lo stato di avanzamento dei progetti è un segno di responsabilità e di capacità programmatica».

La delega affidata a Mazzarello punta dunque a serrare i ranghi dell’Amministrazione nella fase conclusiva del mandato, favorendo un raccordo ancora più stretto tra gli indirizzi della Giunta e l’attività degli uffici comunali, con l’obiettivo di trasformare gli impegni assunti in risultati concreti e di accompagnare, parallelamente, la costruzione della programmazione futura del Comune.