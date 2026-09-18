GROSSETO – Lilt Grosseto Aps-Ets riprende con gli incontri legati al progetto “Salotto della Salute” con l’appuntamento in programma martedì 22 settembre alle ore 17.30 presso la Sala Consiliare della Provincia di Grosseto, in Piazza Dante.

Un incontro che vuole mettere al centro non soltanto la malattia, ma soprattutto la persona che si trova ad affrontarla, con le sue paure, i suoi cambiamenti e il bisogno di sentirsi sostenuta durante il percorso oncologico.

Per questo la presenza di rappresentanti dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche (Opi), che quotidianamente lavorano e si confrontano con chi affronta le cure, rende ancora più importante il confronto.

Il titolo scelto, “La forza di guardarsi allo specchio”, racchiude proprio questo significato: quando arriva una diagnosi di tumore, a cambiare non è soltanto il corpo. Cambiano la quotidianità, il rapporto con la propria immagine, le emozioni, il modo di guardare al futuro.

Durante l’incontro si parlerà, attraverso testimonianze e interventi di professionisti, del valore del supporto psicologico, dell’assistenza e dell’estetica come strumenti che possono contribuire al benessere della persona, accompagnandola anche negli aspetti più delicati della vita quotidiana.

Ad aprire l’incontro i saluti del presidente Lilt Grosseto Renzo Giannoni e del presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola.

Seguiranno gli interventi di Beatrice Pisani, infermiera responsabile dell’assistenza alla persona e Case Manager, dell’infermiere specializzato in area oncologica Andrea Bigozzi, dello psicologo Lilt Grosseto dottor Daniele Carlesso e di Elena Gentile, estetista Spa Manager. A moderare l’incontro sarà il giornalista Carlo Vellutini.

“La prevenzione e la salute sono valori che riguardano tutti e che possono trovare nella collaborazione una efficacia maggiore. Crediamo che sarebbe utile fare rete tra le associazioni, unire competenze ed esperienze diverse; sarebbe un modo concreto per costruire qualcosa di ancora più importante per il territorio e, soprattutto, per le persone.” dichiara la consigliera Lilt con delega alla comunicazione Barbara Ciacci.

“Una diagnosi di tumore non riguarda soltanto il corpo. Mette in discussione sicurezze, relazioni, autostima e il rapporto con la propria immagine. Ritrovare il piacere di guardarsi allo specchio può diventare un piccolo, ma significativo, passo verso il recupero di sé”, aggiunge Barbara Bricca, direttore Lilt Grosseto.

Il Salotto della Salute Speciale vuole quindi essere un momento di informazione, ma soprattutto di confronto e vicinanza, per ricordare che prendersi cura di una persona significa occuparsi della sua salute nella sua interezza, non soltanto della sua malattia.

L’ingresso è libero.

Info e prenotazioni: segreteria Lilt Grosseto 0564 453261

www.liltgrosseto.it