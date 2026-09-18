GROSSETO – La nuova stagione teatrale parte a ottobre e arriva ad aprile. Porterà sui palcoscenici dei teatri di Grosseto (Teatro degli Industri e del Teatro Moderno) alcuni dei protagonisti più conosciuti della scena italiana, tra grandi classici, commedia, nuova drammaturgia e spettacoli capaci di parlare a pubblici diversi. È pronta a partire la stagione teatrale 2026/2027 dei Teatri di Grosseto, organizzata dal Comune di Grosseto e Fondazione Toscana Spettacolo.

Ad accompagnare la nuova stagione c’è anche una novità sul fronte della comunicazione. È online il nuovo sito dei Teatri di Grosseto, www.teatroindustri.it, pensato come punto di riferimento per conoscere la programmazione del Teatro degli Industri e del Teatro Moderno, trovare informazioni sugli spettacoli, sui servizi e sulle attività e seguire gli aggiornamenti durante tutto l’anno.

Particolare attenzione è dedicata anche all’accessibilità. Per usufruire dei servizi dedicati, gli spettatori con disabilità possono fare richiesta scrivendo a [email protected] almeno due giorni prima dell’evento.

La stagione teatrale tra autunno e inverno 2026

Ventitré gli appuntamenti in programma, tutti con inizio alle 21.00, distribuiti tra i due teatri cittadini.

Ad aprire la stagione sarà lo spettacolo di mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre al Teatro degli Industri. Una due giorni di Umberto Orsini con “Prima del temporale”, da un’idea dello stesso Orsini e di Massimo Popolizio, che firma anche la regia.

Venerdì 20 e sabato 21 novembre arriverà “La cena dei cretini” di Francis Veber con The Kitchen Company, mentre mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sarà in scena “Ora parlami d’amore”, ideato, diretto e coreografato da Paola Vezzosi.

Il Teatro Moderno aprirà invece la sua stagione giovedì 3 dicembre con Anna Valle e Gianmarco Saurino in “Scandalo”, scritto e diretto da Ivan Cotroneo. Martedì 15 e mercoledì 16 dicembre agli Industri sarà la volta di Gianfelice Imparato con “Il medico dei pazzi” di Eduardo Scarpetta, nell’adattamento e con la regia di Leo Muscato.

Le date nel 2027

Il nuovo anno ripartirà venerdì 8 gennaio al Teatro Moderno con Cristiana Capotondi, Marco Quaglia e Anna Zaneva ne “L’attrice” di Giacomo Battiato.

Venerdì 15 e sabato 16 gennaio agli Industri Stivalaccio Teatro porterà in scena “Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco”, mentre mercoledì 27 e giovedì 28 gennaio Sandro Lombardi tornerà a “Edipus” di Giovanni Testori, trent’anni dopo lo storico allestimento firmato con Federico Tiezzi.

Mercoledì 3 febbraio al Teatro Moderno arriveranno Corrado Nuzzo e Maria Di Biase con “Totalmente incompatibili”; martedì 9 e mercoledì 10 febbraio agli Industri Milena Vukotic e Giulia Fiume saranno protagoniste de “L’inconveniente” di Juan Carlos Rubio.

Domenica 21 febbraio il Moderno ospiterà Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti in “Buongiorno, Ministro!”, commedia di Jordi Galceran con le musiche di Nicola Piovani.

Tra gli appuntamenti più attesi anche Silvio Orlando, protagonista mercoledì 10 e giovedì 11 marzo al Teatro degli Industri de “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello, con la regia di Andrea Baracco.

Domenica 21 marzo spazio anche alle famiglie e a un pubblico di tutte le età con “Sonata per tubi”, spettacolo di circo contemporaneo della Compagnia Nando e Maila.

Venerdì 2 aprile al Teatro Moderno Tosca D’Aquino, Simone Montedoro, Toni Fornari ed Elisabetta Mirra saranno in scena con “Cena con sorpresa”.

A chiudere la stagione saranno, sabato 10 e domenica 11 aprile agli Industri, “Streghe da marciapiede”, black comedy di Francesco Silvestri diretta da Stefano Amatucci.

«La stagione teatrale rappresenta ogni anno uno degli appuntamenti culturali più importanti e attesi della nostra città – dichiarano il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti –. Anche per il 2026/2027 presentiamo un cartellone di grande qualità, capace di portare a Grosseto interpreti molto amati dal pubblico e, allo stesso tempo, proposte differenti per linguaggi e sensibilità. Il Teatro degli Industri e il Teatro Moderno sono due luoghi centrali della vita culturale cittadina e il nostro obiettivo è renderli sempre più aperti, accessibili e vissuti durante tutto l’anno. In questa direzione vanno anche il nuovo sito e i servizi pensati per facilitare la partecipazione del pubblico».

La stagione non si esaurirà con gli spettacoli. Tornano infatti gli incontri con gli interpreti nel ridotto del Teatro degli Industri: otto appuntamenti a ingresso gratuito, alle 18.15, coordinati da Federico Guerri e realizzati in collaborazione con l’associazione Escargot.

Gli incontri saranno accompagnati da un aperitivo e offriranno al pubblico l’occasione di conoscere gli attori e le professioni del teatro al di fuori del palcoscenico. Proseguiranno inoltre le attività di formazione rivolte a bambini, ragazzi e adulti e i corsi di aggiornamento dedicati ai docenti.

“Sipario incantato” e gli spettacoli dedicati agli studenti

Un’attenzione particolare sarà rivolta anche al pubblico più giovane con “Sipario Incantato”, la rassegna del Teatro degli Industri dedicata agli studenti delle scuole del territorio. Quattro spettacoli pensati per diverse fasce d’età, dall’infanzia alle scuole secondarie, per avvicinare bambini e ragazzi al linguaggio teatrale attraverso proposte differenti per temi e forme espressive.

Il primo appuntamento sarà lunedì 14 dicembre alle 10.00 con “Miles Gloriosus”, di e con Fabio Cicaloni, produzione I teatranti, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Mercoledì 17 febbraio alle 10.00 sarà la volta di “Soqquadro”, di e con Danila Barone, Dario Garofalo e Paolo Piano, produzione Teatro del Piccione/Fondazione Teatri di Pistoia, pensato per gli studenti della scuola dell’infanzia e del primo ciclo della primaria.

Mercoledì 3 marzo alle 10.00 andrà in scena “Alice”, con la regia e il testo di Francesco Cortoni e la produzione Pilar Ternera, rivolto agli studenti della scuola primaria.

Chiuderà la rassegna lunedì 22 marzo alle 10.00 “Sonata per tubi”, spettacolo di circo della Compagnia Nando e Maila ets, di e con Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani, anche questo dedicato agli studenti della scuola primaria.

Gli abbonamenti e i biglietti per la stagione teatrale

La campagna abbonamenti prenderà il via lunedì 21 settembre con la possibilità di prenotare un appuntamento per il rinnovo, telefonando ai numeri 0564 488064 e 334 1030779, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00, oppure recandosi direttamente alla biglietteria del Teatro degli Industri.

La riconferma degli abbonamenti sarà effettuata da lunedì 28 settembre a sabato 3 ottobre; da lunedì 5 a sabato 10 ottobre sarà invece possibile riconfermare l’abbonamento con cambio poltrona o cambio di tipologia. I nuovi abbonamenti saranno disponibili da mercoledì 14 a martedì 20 ottobre.

I biglietti saranno in vendita online da venerdì 23 ottobre direttamente sul sito www.teatroindustri.it; da mercoledì 28 ottobre, nelle giornate di programmazione, sarà possibile acquistarli anche al botteghino del teatro dalle 19.00 alle 21.00.

Sono previste riduzioni e agevolazioni, tra cui il biglietto futuro under 30 e lo Speciale Università della Toscana a 8 euro, oltre alla possibilità di utilizzare la Carta del Docente e la Carta della Cultura e del Merito.

Per informazioni è possibile contattare i Teatri di Grosseto al numero 334 1030779 o scrivere a [email protected]. La biglietteria del Teatro degli Industri risponde al numero 0564 4880.