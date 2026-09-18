GROSSETO – Importante riconoscimento per Ance Grosseto nell’ambito dell’organizzazione associativa nazionale dell’Associazione nazionale costruttori edili. Sono infatti diversi i rappresentanti dell’associazione grossetana nominati nelle Commissioni referenti nazionali, organi statutari con il compito di proporre, suggerire e approfondire iniziative e tematiche nei rispettivi settori di competenza, a supporto dell’azione associativa.

In particolare, il presidente di Ance Grosseto, Massimo De Blasis, è stato nominato nella Commissione referente centro studi, mentre farà parte anche della Commissione referente opere pubbliche, insieme al geometra Rossano Massai.

Altri due rappresentanti di Ance Grosseto entrano nelle commissioni nazionali: il geometra Azelio Bagnoli nella Commissione referente edilizia e territorio e Daniele Galluzzi nella Commissione referente tecnologia e innovazione.

Un incarico è stato inoltre affidato al direttore di Ance Grosseto, Mauro Carri, nominato esperto nella Commissione referente relazioni industriali e affari sociali, organismo che si occupa anche delle tematiche contrattuali, sindacali e del lavoro.

La presenza di una rappresentanza così articolata nelle Commissioni referenti nazionali rafforza il ruolo di Ance Grosseto all’interno dell’organizzazione associativa e offre all’associazione l’opportunità di contribuire direttamente all’approfondimento e alla definizione delle iniziative sui principali temi che interessano il comparto delle costruzioni.

L’impegno dell’associazione dei costruttori edili grossetani si estenderà inoltre all’organismo regionale Ance Toscana, con l’obiettivo di garantire una collaborazione sempre più efficace a sostegno delle imprese associate.

Al centro dell’attività ci saranno in particolare l’assistenza alle imprese, il rafforzamento del settore e il sostegno allo sviluppo economico e occupazionale della categoria e del comparto edilizio provinciale.