GROSSETO – Il Comune di Grosseto comunica di essere stato citato in giudizio in relazione all’ordine del giorno presentato dal consigliere comunale Andrea Vasellini e approvato dal Consiglio comunale del 04.08.2023, con il quale l’Assemblea consiliare ha espresso la propria contrarietà alla realizzazione del parco eolico di San Donato.
A seguito dell’iniziativa giudiziaria l’amministrazione comunale procederà nelle sedi competenti per tutelare le ragioni e l’interesse dell’Ente, avvalendosi del supporto dei propri legali.
“Il Comune continuerà a seguire con attenzione la vicenda, nel rispetto delle prerogative dell’amministrazione, delle decisioni assunte dal Consiglio e nell’assoluto rispetto della normativa vigente”.