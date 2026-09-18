ISOLA DEL GIGLIO – Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha nominato i componenti del nuovo Consiglio Direttivo del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, segnando un passaggio importante nel percorso di ricostituzione degli organi dell’ente.

Il Decreto Ministeriale n. 305 del 16 settembre 2026 nomina sette componenti del Consiglio Direttivo per i prossimi cinque anni: Simone Meloni, in rappresentanza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Luigi Lanera, in rappresentanza del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; Rita Bacci, Angelo Banfi, Susanna Berti e Gabriele Rotellini, in rappresentanza della Comunità del Parco; Cesarina Barghini, in rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale. Il Consiglio sarà successivamente integrato con la nomina del rappresentante dell’Ispra.

Il Presidente del Parco, Matteo Arcenni, esprime soddisfazione per la nomina dei nuovi consiglieri: «Sono molto soddisfatto di questo risultato. La costituzione del nuovo Consiglio direttivo rappresenta un passaggio importante per il Parco e ci consente di rafforzare la governance dell’Ente, mettendo intorno allo stesso tavolo rappresentanti delle istituzioni, della Comunità del Parco e del mondo delle associazioni ambientaliste. È una composizione che può portare competenze, esperienze e punti di vista diversi, nella convinzione che il confronto e il dialogo siano fondamentali per affrontare le sfide dell’Arcipelago Toscano».

«Il Parco ha attraversato una fase istituzionale complessa e ora stiamo progressivamente ricostituendo tutti gli elementi necessari per una piena operatività dell’Ente. A breve convocheremo la prima seduta del nuovo Consiglio direttivo, che rappresenterà l’avvio concreto di questa nuova fase».

Questa nomina arriva al termine di un periodo caratterizzato da una particolare transizione istituzionale e gestionale.

Il precedente Presidente e il precedente Consiglio Direttivo hanno concluso il loro mandato il 27 giugno 2025, aprendo una fase di vacanza degli organi di indirizzo politico dell’Ente.

Il 15 ottobre 2025 Matteo Arcenni è stato nominato dal Ministero dell’Ambiente commissario straordinario del Parco, incarico poi confermato con la nomina ufficiale a Presidente, il 26 maggio 2026.

Parallelamente, il Parco ha dovuto affrontare anche una fase di transizione nella direzione dell’Ente. Dopo quasi otto anni alla guida del Pnat, Maurizio Burlando è stato nominato Direttore del Parco Nazionale delle Cinque Terre nell’aprile 2026 e ha concluso il proprio incarico presso l’Arcipelago Toscano il 3 agosto. Nel periodo di passaggio ha comunque assicurato, dal 3 giugno al 3 agosto, la continuità della gestione amministrativa del Pnat attraverso un incarico a scavalco.

Dal 7 agosto 2026 la funzione di Direttore facente funzione è stata quindi affidata, sempre attraverso un incarico a scavalco, alla dottoressa Sonia Anelli, Direttrice del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

Con la nomina del Consiglio Direttivo, il Parco si avvia dunque verso il completamento della propria governance istituzionale e gestionale. L’ultimo passaggio sarà rappresentato dall’avvio della procedura prevista dalla legge per la nomina del Direttore dell’Ente, attraverso il relativo bando.

«Abbiamo davanti una fase nuova – conclude il Presidente Arcenni – nella quale sarà importante trasformare la ricostituzione degli organi in capacità concreta di programmazione e di azione. Il nostro obiettivo è lavorare con il territorio, con le istituzioni e con tutti i soggetti che hanno a cuore l’Arcipelago Toscano, rafforzando il ruolo del Parco e la sua capacità di rispondere alle esigenze di tutela e, allo stesso tempo, alle aspettative delle comunità delle nostre isole».