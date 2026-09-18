GROSSETO – Un’ultima occasione per provare la pallavolo e conoscere da vicino la squadra. La Pallavolo Grosseto organizza il suo ultimo Open Day al Palazzetto Atleti Azzurri d’Italia, in programma domenica 27 settembre.

Una realtà attiva dal 1978

Dal 1978, spiega la società, la Pallavolo Grosseto è l’unica realtà femminile in città a operare con una prima squadra in Serie B2 nazionale e con un settore giovanile tra i più numerosi e organizzati della Toscana, gestendo direttamente il Palazzetto Atleti Azzurri d’Italia.

Come partecipare: due turni per fasce d’età

L’iniziativa è divisa per fasce d’età: dalle 16.30 alle 17.30 scenderanno in campo le nate dal 2011 al 2015, mentre dalle 17.30 alle 18.30 toccherà alle nate dal 2016 al 2021. Per richiedere informazioni si può contattare, anche via WhatsApp, Vito al 334 7683903 o Riccardo al 380 7961595. Non occorre prenotazione.