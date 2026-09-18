GROSSETO – Lunedì 21 settembre, l’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 apre le proprie porte al pubblico con un open day dedicato a tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino la musica, la scuola e l’offerta formativa.

Un pomeriggio pensato per bambini, ragazzi e adulti, anche senza precedenti esperienze musicali, durante il quale sarà possibile ascoltare musica dal vivo, incontrare i docenti, conoscere i percorsi didattici e provare direttamente diversi strumenti.

«L’Open day è un’occasione per entrare nel nostro Istituto, incontrare gli insegnanti e soprattutto avvicinarsi concretamente alla musica – dichiara Antonio Di Cristofano, direttore dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” –. Vogliamo far conoscere le tante possibilità che la scuola offre a bambini, ragazzi e adulti, anche a chi non ha mai studiato uno strumento. Provare, ascoltare e confrontarsi direttamente con i docenti può essere il modo migliore per scoprire una passione e scegliere il percorso più adatto».

Durante il pomeriggio i docenti e la segreteria saranno a disposizione per fornire informazioni sui percorsi disponibili per le diverse fasce d’età, sulle modalità di svolgimento delle lezioni e sulle iscrizioni, aiutando gli interessati a individuare il percorso formativo più adatto alle proprie esigenze e inclinazioni.

Dopo l’open day, un’ulteriore occasione per conoscere da vicino l’attività dell’Istituto sarà la “settimana aperta”, in programma dall’1 all’8 ottobre. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle 20, sarà possibile accedere alla scuola senza prenotazione, incontrare i docenti e approfondire la proposta formativa e i percorsi musicali disponibili.