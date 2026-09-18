CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Anche Castiglione della Pescaia fra le tappe della Toscana che accoglieranno il passaggio della sesta edizione di Obiettivo Tricolore, la grande staffetta paralimpica che riparte quest’anno nel segno dell’eredità sportiva e umana del suo grande campione e maestro di vita Alex Zanardi.

Dal 20 settembre all’8 ottobre, 50 atleti paralimpici di Obiettivo3 (il progetto di avviamento allo sport e sostegno per persone con disabilità nato nel 2017 proprio per volontà di Alex) si passeranno di mano un testimone simbolo di riscatto e speranza e percorreranno oltre 2.000 chilometri in 20 tappe, in sella alle loro handbike, biciclette, carrozzine olimpiche e di corsa.

Un’edizione disegnata seguendo i luoghi del cuore di Alex. Dopo la partenza dalla sua terra natale, l’Emilia-Romagna, la grande staffetta arriverà in Toscana, un’altra regione tanto cara all’ex pilota e handbiker scomparso lo scorso 1 maggio.

Il comune maremmano sarà arrivo della quinta tappa e partenza della successiva:

Tappa 5: Montalcino-Castiglione della Pescaia, mercoledì 23 settembre

Nel pomeriggio di mercoledì 23 settembre, l’handbiker laziale Tiziano Monti (38 anni, Tarquinia) si dirigerà in sella alla sua handbike verso la costa tirrenica, accompagnato nell’ultimo tratto dal Gruppo Ciclistico Castiglionese, per raggiungere la rinomata località balneare di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, residenza estiva di Zanardi, attorno alle ore 17.30.

Nell’occasione, il Comune di Castiglione della Pescaia organizzerà la cerimonia ufficiale di intitolazione del Belvedere Alex Zanardi di via Monte Bianco: uno dei luoghi che il campione amava raggiungere in handbike dopo gli allenamenti, per godere dello splendido panorama. La cerimonia sarà impreziosita dall’esibizione degli Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini.

Tappa 6: Castiglione della Pescaia-Volterra, giovedì 24 settembre

Giovedì 24 settembre, sarà allestito un villaggio sportivo promozionale nel piazzale Orto del Lilli di Castiglione della Pescaia dove sono attesi moltissimi studenti del grossetano che potranno sperimentare le bocce, il tennis tavolo, il minibasket e basket per disabilità intellettivo relazionale, la scherma paralimpica e il tiro con l’arco.

Molte sono anche le realtà locali coinvolte come la ASD Skeep, Invicta Pace, Biancorossa98, Schermistica Grossetana, Gli Arcieri dei Tiburzi e lo sponsor Dolomia.

La partenza della sesta tappa avverrà con il paraciclista Paolo Ferrali, pistoiese di 52 anni, che lascerà la costa maremmana per attraversare le Colline Metallifere e dopo 100 chilometri raggiungere la Val di Cecina, dove l’arrivo in Piazza dei Priori a Volterra è previsto alle 18.