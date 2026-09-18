GROSSETO – Venerdì 18 settembre con tempo ancora instabile in Maremma, mentre sabato 19 settembre la situazione tenderà a migliorare, anche se non mancheranno nuvole e qualche possibile fenomeno soprattutto nelle zone interne. È questo il quadro delle ultime previsioni di 3BMeteo, aggiornate nella mattina di oggi. Il Centro funzionale regionale conferma per venerdì precipitazioni sparse, anche temporalesche, più probabili tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio sul centro-sud della Toscana.

Oggi piogge e temporali, poi schiarite

Oggi, venerdì 18 settembre, la giornata sarà caratterizzata da nuvolosità variabile. Sulla Maremma saranno possibili piogge e locali rovesci, con una tendenza a un miglioramento e a schiarite più ampie verso sera. I venti saranno generalmente deboli, con rinforzi lungo la costa, mentre il mare resterà mosso.

Sul nord della provincia, tra Follonica e Massa Marittima, temperature massime intorno ai 26-27 gradi e minime tra 15 e 20 gradi; a Massa Marittima 3BMeteo indica circa 19-26 gradi. Nel Grossetano le temperature resteranno miti, mentre sull’Amiata farà più fresco, con valori indicativamente tra 16 e 23 gradi. Al sud, Orbetello si manterrà intorno ai 24-27 gradi, mentre sul Monte Argentario sono previsti circa 18-23 gradi.

Sabato migliora, ma attenzione alle zone interne

Domani, sabato 19 settembre, il quadro sarà più tranquillo. Dopo nubi basse nelle prime ore, sono attese maggiori schiarite; nel pomeriggio potranno però svilupparsi nuovi addensamenti sulle zone interne, con possibilità di locali rovesci o brevi temporali.

Temperature in lieve aumento: Massa Marittima oscillerà tra 17 e 27 gradi, mentre lungo la costa settentrionale si potranno raggiungere valori simili. Nel centro della provincia le massime potranno avvicinarsi ai 27-29 gradi. Sull’Amiata resterà più fresco, soprattutto al mattino e alla sera. A sud Orbetello avrà valori tra 22 e 27 gradi, mentre sul Monte Argentario si andrà dai 17 ai 24 gradi.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo